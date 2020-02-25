Коронавирус дарит Украине новые возможности – Милованов

Проблемы китайской экономки, которые возникли из-за распространения коронавируса, дают шанс украинскому бизнесу занять новые ниши на мировом и внутреннем рынках. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Он уточнил, что правительство Украины внимательно отслеживает изменения в экономике, но пока не видит негативных для Украины последствий.

"Мы еще не видим никаких негативных сигналов. Есть плюсы и минусы. У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но большинство товаров – там есть масло, пищевые товары – не будут затронуты", – сказал Милованов в эфире одного из телеканалов.

Реклама

Читайте также: Коронавирус бьет по кошельку: главные богачи мира за день потеряли миллиарды долларов

По словам Милованова, есть также вторичные эффекты. Например, то, что Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира заместить эту продукцию и помочь Китаю в выработке металла. Сокращение поставок китайских товаров в Украину также дает возможность нашему бизнесу занять новые ниши, считает министр.

В тренде Гривня падает: в Украине вырос курс доллара

"Мы немного импортируем потребительских товаров из Китая, и здесь есть определенное торможение. С одной стороны, то, что мы не импортируем у них товары – это, возможно, как-то и влияет на экономику, но это дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, там, где сейчас нет товаров из Китая, и развиться", – сказал Милованов.

Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 34 странах.

При этом пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, заявил на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

Кроме того, исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультантов при президенте США Томас Филипсон отмечал, что масштаб негативных последствий вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для американской экономики может быть преувеличен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама