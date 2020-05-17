Коронавирус не помеха: Украина и Турция готовятся к свободной торговле

Украина и Турция продолжают вести переговоры о соглашении о зоне свободной торговли (ЗСТ), которое было готово на 99% еще в 2019 году. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью Bloomberg Businessweek Türkiye.

"Переговоры по соглашению о ЗСТ продолжаются несмотря на пандемию. Украинская и турецкая стороны продолжают работать, оставаясь верными лозунгу "расти вместе". Происходили и происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях от высшего до низшего. Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике", – сказал Сибига.

По его словам, только за 2019 год товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 22,3% – почти до 5 млрд долларов.

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"Мы работаем, чтобы не потерять такую динамику. В этом контексте мы также нашли взаимовыгодную формулу для перемещения грузов, которые перевозятся грузовиками, и играют важную роль в торговле между двумя странами. Сейчас они работают беспрепятственно", — подчеркнул посол Украины в Турции.

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Напомним, изначально Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года. Однако данный вопрос был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016-го.

В ноябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о ЗСТ между странами до конца 2018 года. Но этого и не произошло. В 2019 году Украина и Турция заявляли о том, что для подписания соглашения осталось решить исключительно технические вопросы.

А в марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до подписания соглашения о зоне свободной торговли с Турцией "остался один шаг".

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