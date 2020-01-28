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Коронавирус обвалил мировые цены на нефть

28 января, 10:46

Эпидемия пневмонии ухудшила настроения на глобальном рынке черного золота

/ Фото: AFP

Цены на нефть снижаются после падения до минимальных значений с середины октября. Стоимость черного золота падает на фоне опасений рынков из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал новый коронавирус.

Так, 28 января стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:32 по киевскому времени составила 58,28 доллара за баррель.

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Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 52,97 доллара за баррель.

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Фото: Jcomp - Freepik.com

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Китае, цена WTI может упасть до 47-50 долларов за баррель, а цена Brent – до 55 долларов за баррель, прогнозирует старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.

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Напомним, в Китае от нового типа пневмонии скончались 106 человек. Кроме того, возросло число заболевших – только в Китае уже заразились 4515 человек. Случаи заражения также обнаружили в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По данным китайских врачей, эта болезнь может развиваться уже тогда, когда вирус только попал в организм и нет никаких симптомов. Это значительно осложняет работу медиков. Подробно о методах профилактики рассказали доктор Комаровский, Ульяна Супрун и специалисты Минздрава. О них читайте тут.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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цены нефть цена на нефть коронавирус Brent WTI

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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