Коронавирус оставляет американцев без работы: появилась пугающая статистика

После того, как экономика США официально вошла в рецессию, в этой стране закончился и рекордный по продолжительности период непрерывного роста занятости. В марте число рабочих мест в американской экономике снизилось впервые с 2010 года – на 710 тысяч человек. Безработица в стране подскочила до максимальных более чем за 2,5 года 4,4% с 3,5% в феврале.

При этом экономисты отмечают, что отчет Минтруда США о безработице не отражает в полной мере ущерб, понесенный из-за пандемии COVID-19, поскольку учитывает лишь первую половину марта, и не учитывает последние две недели. Мартовские данные о безработице в США указывают на старт рекордного спада на американском рынке труда, отмечают эксперты.

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Многие сегменты экономики практически остановлены из-за пандемии коронавируса – от ресторанов до производственных предприятий и туризма. По прогнозу Oxford Economics, к маю американская экономика потеряет 27,9 млн рабочих мест, а безработица в стране достигнет 16%. По прогнозу Бюджетного управления Конгресса (CBO), безработица в США во втором квартале 2020 года превысит 10%. Экономисты S&P Global, KPMG и Bank of the West прогнозируют аналогичный скачок безработицы.

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Рекордный уровень безработицы в США в период после 1948 года был зафиксирован в 1982 году – 10,8%.

Напомним, 27 марта глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале мирового кризиса. По словам Георгиевой, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году. Мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здравоохранения перешел в экономический и финансовый кризис.

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