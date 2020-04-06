Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Коронавирус оставляет американцев без работы: появилась пугающая статистика

6 апреля, 08:13

Ксения Капустинская

К маю американская экономика потеряет миллионы рабочих мест, прогнозируют эксперты

После того, как экономика США официально вошла в рецессию, в этой стране закончился и рекордный по продолжительности период непрерывного роста занятости. В марте число рабочих мест в американской экономике снизилось впервые с 2010 года – на 710 тысяч человек. Безработица в стране подскочила до максимальных более чем за 2,5 года 4,4% с 3,5% в феврале.

При этом экономисты отмечают, что отчет Минтруда США о безработице не отражает в полной мере ущерб, понесенный из-за пандемии COVID-19, поскольку учитывает лишь первую половину марта, и не учитывает последние две недели. Мартовские данные о безработице в США указывают на старт рекордного спада на американском рынке труда, отмечают эксперты.

Реклама

Многие сегменты экономики практически остановлены из-за пандемии коронавируса – от ресторанов до производственных предприятий и туризма. По прогнозу Oxford Economics, к маю американская экономика потеряет 27,9 млн рабочих мест, а безработица в стране достигнет 16%. По прогнозу Бюджетного управления Конгресса (CBO), безработица в США во втором квартале 2020 года превысит 10%. Экономисты S&P Global, KPMG и Bank of the West прогнозируют аналогичный скачок безработицы.

В тренде
Курс доллара и евро просел перед выходными

Рекордный уровень безработицы в США в период после 1948 года был зафиксирован в 1982 году – 10,8%.

Напомним, 27 марта глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале мирового кризиса. По словам Георгиевой, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году. Мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здравоохранения перешел в экономический и финансовый кризис.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США кризис безработица рынок труда коронавирус безработные

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияЭкономика
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатятЭкономика
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила РадаЭкономика
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертовДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...