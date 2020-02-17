Коронавирус навредит экономике Китая и ударит по его торговым партнерам

Фото: China Daily via REUTERS

Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавируса, который опасен для стран со слабой системой здравоохранения, может сократиться до 4,5% в годовом измерении. И это ударит по странам, активно торгующим с Поднебесной – в частности, по Австралии, Южной Кореи и Бразилии. Об этом говорится в анализе Bloomberg Economics.

"Если прогноз о рекордно низком росте ВВП Китая будет правильным, период слабого импорта Китая повлияет на его торговых партнеров. Основными странами-экспортерами в Китай, в частности, являются Австралия, Южная Корея и Бразилия", – пишет издание.

Реклама

Ранее мы писали, что число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770 человек, выздоровели более 10,8 тыс., число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс.

В тренде Доллар и евро снова подешевели: курс НБУ

Китайские власти уже потратили на борьбу с коронавирусом почти шесть миллиардов долларов.

Напомним, новости "Сегодня" рассказывали, что в Украине наблюдается дефицит медицинских масок из-за тревожных сообщений о коронавирусе:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама