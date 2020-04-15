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Коронавирус ударил по экспорту яблок: побит антирекорд за пять лет

15 апреля, 13:01

Ксения Капустинская

Эксперт объяснил, почему от пандемии пострадали отечественные аграрии

Транспортные и торговые ограничения, которые ввели многие страны из-за распространения коронавируса, привели к сокращению экспорта украинских яблок на 38%, что является антирекордом за пять лет. Такие данные озвучил председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка, передает УНИАН.

Кроме осложнения логистики, на экспорт повлияло и то, что многие страны, в которых девальвировала национальная валюта, уменьшили импортные закупки сельхозпродукции. Дополнительный негатив несут панические настроения относительно вируса – потребители сознательно не покупают определенные продукты, поэтому это тоже вызывает временное снижение цен и объемов поставок, отметил Крошка.

"Наиболее сложная ситуация сложилась при экспорте товаров с коротким сроком хранения, в частности фруктов, овощей, яиц и тому подобное. Например, Юго-Восточной Азии пришлось или ограничить, или полностью прекратить программы поставок украинского яблока. Все эти факторы привели к наибольшему сокращению объемов экспорта яблока из Украины за последние пять лет, которое, по данным Украинской ассоциации аграрного экспорта, в первой половине сезона 2019-2020 составило 38%", – сказал он.

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По словам Крошки, падение экспорта яблок началось еще в начале сезона 2019-2020 года, то есть до пандемии коронавируса, но она сыграла важнейшую роль в этой тенденции. Эксперт отметил, что китайские порты, которые являются крупнейшим рынком сбыта отечественной продукции АПК, работали с перебоями, а после прохождения критического периода пандемии спрос там возвращается к прежним показателям, но перезагруженность портов будет в течение определенного времени играть свою роль. Также необходимо учитывать, что Китай рассматривается многими конкурентами украинских производителей в качестве основного рынка для экспорта продовольствия.

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По словам Крошки, в Евросоюзе также наблюдаются задержки с перемещением товаров вследствие дополнительных проверок, а это для Украины второй по величине рынок сбыта.

"Экспорт Украиной продукции АПК будет зависеть от продолжительности карантинных мероприятий в Украине и за рубежом, сроков преодоления пандемии, восстановления логистических цепочек и спроса. Со временем, когда общая ситуация стабилизируется, спрос на продукты питания возрастет, ведь в импортозависимых странах запасы продовольствия сократятся", – добавил эксперт.

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Напомним, ранее эксперты объяснили, безопасно ли покупать яблоки во время пандемии коронавируса и как правильно выбирать фрукты:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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