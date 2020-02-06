Коронавирус угрожает бюджету Украины: экономист объяснил ситуацию

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Украинский бизнес уже ощутил влияние китайского коронавируса на свою работу. При этом экономисты предостерегают: проблемы могут возникнуть у всей страны, ведь если сократится объем украинского экспорта в Китай, пострадает украинский бюджет.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орищак, по итогам 2019 года Китай стал основным деловым и торговым партнером Украины. На КНР приходится более 7,2% всего украинского экспорта – 3,29 млрд долларов. Впрочем, по его мнению, риски пока невелики.

"Экспорт в Китай может сократиться, если массово начнет сокращаться внутренний спрос на продукты питания в Поднебесной и уже в ближайший месяц начнет замедляться производственная деятельность. Тогда можно ожидать, что Украина недополучит средства в бюджет. Отметим, что в товарной структуре экспорта в Китай лидируют зерновые, руды, шлак, зола, продукты питания (76,4%). В перспективе до конца марта показатели не просядут. Сейчас любое снижение показателей активности в производственном секторе нужно воспринимать как результат торговых разногласий США и Китая в прошлом году. Соглашение между Америкой и Китаем было подписано в конце декабря. Влияния коронавируса на макро- и микроэкономические показатели пока ждать не стоит. В основном для Украины коронавирус является косвенной угрозой. Негативный эффект от ситуации проявится только в том случае, если мировая экономика будет замедляться. Подождем развития событий в начале марта, прежде чем делать громкие заявления о страшных последствиях непосредственно для экономики и населения Украины. Очень важным сейчас будет услышать информацию о наличии лекарств против эпидемии", – объяснил Орищак.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

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