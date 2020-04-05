Коронавирус в России: по оптимистическому сценарию ВВП упадет примерно на 3% за два года

Экономика России, которая уже шесть лет ведет агрессивную кампанию против Украины, в ближайшие два года сократится на 2,8–3,3%. К таким выводам пришли в российском Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Готовил отчет руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов – брат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Падение реального ВВП при оптимистическом сценарии удастся удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. За два года, таким образом, экономика сократится на 2,8–3,3%. После окончания кризиса в 2022 году экономика вернется к росту, но очень медленному: 0,6–1%.

"Это значит, что цель президента РФ Владимира Путина по выводу российской экономики на траекторию роста выше 3% будет отложена как минимум на два года. А если вспомнить, что в конце 2017-го власти ставили цель достичь роста в 3,1% в 2020 году, то минимум на три года. Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года", – говорится в докладе российского центра.

Однако рецессия может оказаться еще более глубокой – если российские власти не будут активно противодействовать кризису. В таком случае ВВП в 2020 году может упасть на 3–3,3%, в 2021 году – на 0,8–1%.

"При любом сценарии будет сложно избежать скачка бедности или безработицы. Для России этот кризис может оказаться куда более серьезным, чем для мира в целом, поскольку на "карантинный шок" с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса накладывается падение цен на нефть и нефтяных доходов на фоне исчерпавшей себя экономической модели, сильно завязанной на нефтяной фактор и уже не способной к интенсивному росту. Снижение цен на нефть приведет к тому, что существенная часть распустивших персонал на карантин предприятий просто не смогут полноценно открыться вновь", – констатирует ЦМАКП.

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Доклад центра готовился до заявлений президента США Дональда Трампа и подтверждения президентом Путиным того, что мировые производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, могут договориться о сокращении совокупной добычи как минимум на 10 млн баррелей в сутки (с текущего уровня 100 млн). Кроме того, затоваривание рынка нефти не единственная проблема: одновременно с ростом предложения резко снижается мировой спрос в связи с пандемией и остановкой транспорта и многих предприятий.

Российский центр предлагает фискальные стимулы на уровне 2,4–2,5% ВВП. Похожие объемы господдержки планируют выделить на борьбу с последствиями пандемии такие страны, как Франция, Италия, Испания. Германия решила выделить более 4% ВВП. США направляют рекордные 10% ВВП на борьбу с вирусом и экономическими последствиями.

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