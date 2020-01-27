Коронавирус взвинтил цены на золото: подробности

Такой стоимость золота была шесть лет назад

/ Фото: пресс-центр НБУ

Цена на золото 27 января побила шестилетний рекорд. Она взлетела из-за опасений относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Рост котировок контрактов на золото с поставкой в феврале достигал 0,7% в ходе торгов в понедельник – до 1582,2 долларов за унцию. Это максимальный уровень с 2013 года. Серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% – до 18,2 долларов за унцию.

Ранее мы писали о том, что распространение вируса негативно сказалось на интересе инвесторов к ценным бумагам. Однако, как оказалось, по той же причине серьезно вырос спрос на активы "тихой гавани", включая золото.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились около 2,8 тыс. человек, 80 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия и Франция.

"Распространение "уханьского вируса" вызвало распродажу на фондовых рынках, что, вероятно, подтолкнет рост спроса на золото", – заявил независимый трейдер Стивен Иннес.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что эпидемия коронавируса обрушила цены на медь, железную руду и зерно.

Также мы рассказывали о том, что цена на нефть упала на фоне нового коронавируса из Китая.

А новости "Сегодня" разбирались в том, насколько коронавирус опасен для украинцев:

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