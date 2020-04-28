Коронавирусные невыплаты: почему врачи не получают обещанных доплат

В конце марта в правительстве решили добавить мотивации врачам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Кабмин утвердил для них почасовую оплату, а парламент принял закон о надбавках в 300%. Впрочем, уже конец апреля, а с обещанными доплатами не сложилось. В некоторых областных центрах местные власти ищут средства в своих резервных фондах и доплачивает медработникам, сколько могут.

А вот доплаты из госбюджета пока только на бумаге. Хотя при минимальном окладе в 3826 грн доплату врачу обещали почти до 11,5 тыс. гривен. Медсестрам со ставкой 3237 грн обещали доплатить почти до 10 тыс. грн, младшему медперсоналу – дополнительно чуть больше восьми тысяч.

Медики в Украине возмущены тем, что деньги обещали, но так и не выплатили. В больницах говорят, что многие уже собираются уволиться. Второй этап медицинской реформы, который начался 1 апреля поставил отрасль на грань выживания. Формула "Деньги следуют за пациентом", когда зарплаты врачей вторичного звена должны были повыситься, не сработала.

"Сейчас я выплатила 148 тысяч гривен аванса, потому что больница в простое, и все получат самый минимум, но теперь на счету больницы остается 14 тысяч гривен, больше денег нет", – говорит гендиректор Днепропетровской областной больницы Инесса Шевченко.

Реклама

Протестуя против такой ситуации, Шевченко объявила голодовку. Свой поступок называет поддержкой всех врачей, которым недоплачивают зарплату.

"Для того чтобы медицина не погибла сегодня, я решила объявить голодовку", – говорит она.

Не лучше ситуация и в столице. Врач-психиатр Наталья Стримовская сообщила, что в их учреждении сокращают почти 30 человек. Других заставляют подписывать приказы, что они готовы работать за минимальный оклад.

"Когда начинался второй етап медицинской реформы, мы не ждали такого бедствия. Нам говорили, что будет реформа, будет все хорошо, что как‑то измениться финансирование, будет все рационально. Когда началась эпидемия коронавируса, больница оказалась в трудной ситуации", – рассказывает Стримовская.

Именно поэтому она обратилась в Кабинет министров, подчеркнув, что психические болезни в нашей стране есть и теперь мы увидим этих пациентов на улицах городов.

"Это резкое увеличение числа психозов. Не лечащийся больной – это проблема для семьи, для соседей, для работодателей. Это увеличение числа суицидов, и это резкий социальний дрифт. Социальное падение общества", – считает врач.

На традиционном брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство о проблеме знает. Именно поэтому начали проверку второго этапа медреформы. Сокращение вакансий в сфере психиатрии он не поддерживает и обещает сделать все для сохранения прежней работы отрасли.

Реклама

Но все это лишь вершина айсберга. Пандемия коронавируса не просто добавила вызовов – она поставила на грань существования всю отрасль, которая и так недофинансируется с начала независимости Украины.

В городе Калуш Ивано-Франковской области медики в отчаянии.

"Многие не хотят работать, боятся, увольняются. Как и все остальные руководители, я сначала говорил: смотрите, государство о нас заботится, 300% – это было каким-то стимулирующим фактором. Но на сейчас нет ничего", – сетует гендиректор Калушской центральной районной больницы Иван Красийчук.

О существенной прибавке к заработной плате сотрудники Калушской центральной районной больницы слышали только по телевизору. Однако обещанных столичными чиновниками денег никто так и не получил. Только городской совет нашел средства и поддержал врачей, выделив 1,7 млн гривен на надбавки.

"Врачам по 10 тысяч, медицинским сестрам – девять, санитаркам – восемь, обслуживающему персоналу – разные суммы. Если бы не местная власть, тоже не было бы чем стимулировать", – рассказывает Красийчук.

Только вот работники инфекционного отделения в Калуше за март получили лишь "голые" ставки. И это в то время, как вирус не останавливается – болеть начинают и медики. Семеро из них в этой больнице уже имеют диагноз COVID-19. Через соцсети люди призывают чиновников опомниться.

"Когда мы получим материальную надбавку к заработной плате? Как нам стало известно из официальных источников, медработникам учреждений Калушского городского совета ее уже выплатили. Мы не понимаем, почему так несправедливо отнеслись к нам. Если мы не получим должной надбавки к заработной плате, мы прекращаем прием и лечение больных", – возмущаются медики.

Реклама

Решить вопрос взялись и областные чиновники. Они пообещали до конца месяца разобраться с проблемой выплат.

"Дали задание заведениям, чтобы они посчитали именно тем врачам, которые были причастны к больным COVID. Мы думаем, что до конца недели будем иметь четкие цифры", – говорит и.о. главы Ивано-Франковской обладминистрации Виталий Федоров.

Впрочем, медикам трудно не только в Калуше. Вот какой подарок от власти получили врачи Одесской области: кукуруза, крупа, два пакетика кофе и чая, кулич и банка тушенки. Возмущены и врачи Волыни, Хмельницкого, Днепра... Новостям "Сегодня" удалось связаться с инфекционистом из Ужгорода. Виктор Петров уверяет: критическая ситуация возникла и у них.

"В Закарпатской области это пять больниц плюс одна детская. Они используют одну палату на одного больного, поэтому это может быть трехэтажная больница, в которой лежит 50 пациентов, хотя могли бы принимать 300, но они не принимают 300 пациентов. Областная инфекционная больница быстро заполнилась. На доплаты им пришла субвенция 68 тыс. гривен. Ну, по тысяче там, может, и получат", – подсчитал Виктор Петров.

А вот о деньгах на средства защиты и лекарства речь уже даже не идет. Дмитрий Лукаш из Консультативно-диагностического центра Оболонского района опубликовал в соцсети скриншот своего аванса – 1910 гривен – и добавил, что, судя по сумме, его зарплата будет еще меньше, чем раньше. Это, кстати, несмотря на доплату, которую медикам пообещал столичный мэр.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, врачи сейчас фактически на передовой, поэтому поддержать их финансово – обязанность местных властей. Из столичного бюджета на это дополнительно выделят почти 11 миллионов гривен. Надбавки должны получить медики выездных бригад, санитары и те, кто проводил в Киеве дезинфекцию. Однако здесь ни слова о специалистах консультативно-диагностических центров, которые на самом деле первыми сталкиваются с пациентами, зараженным COVID-19.

"Касательно врачей консультативно-диагностических центров, например инфекционистов КДЦ, было предложено поработать в стационарных учреждениях. Однако ни один из инфекционистов не предоставил согласие на работу именно в стационарных учреждениях", – объясняет директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

С таким подходом не согласны многие эксперты. Прежде всего потому, что поражает статистика заболеваний именно медперсонала. В Украине в целом более полутора тысяч медицинских работников заразились COVID-19. Больше всего – в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.

"Система работает с колоссальной нагрузкой, почти 20% пациентов с коронавирусной инфекцией – это врачи", – констатирует президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока.

Но все же Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому медицинские работники, привлеченные к борьбе с COVID-19, получат повышенную зарплату. А учреждения здравоохранения – оплату услуг через НСЗУ. Уверяют, что решение принято окончательно, а потому механизм повышения заработной платы до 300% в ближайшие дни точно заработает.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама