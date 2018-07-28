Соглашение Boeing с "Антоновым": стали известны подробности

Американцы будут поставлять в Украину детали для сборки восьми самолетов

Знаменитая американская корпорация Boeing подписала соглашение с украинским авиаконструкторским бюро "Антонов", в соответствии с которым украинцам будут поставлять детали для сборки восьми самолетов в год. Об этом сообщает CNBC.

"Отделение Boeing – Aviall – с конца следующего года будет поставлять столько деталей для "Антонова", чтобы обеспечить производство восьми самолетов в год. Соответствующее соглашение было подписано на международном авиашоу в Фарнборо", – говорится в сообщении.

Кроме того, "Антонов" планирует в дальнейшем вместе с Аviall построить складской комплекс, где будут храниться все те материалы, которые больше невозможно импортировать из России.

Напомним, ранее взлет "Мрии" АН-225 сняли из кабины пилотов. Также сообщалось, что в Саудовской Аравии строят завод для выпуска самолетов "Антонов".

Кроме того, напомним, что "Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси. Соответствующий меморандум был подписал со швейцарской компанией AIR-ION Technologies SA относительно разработки, испытаний, сертификации и изготовления гибридных и электрических беспилотных летательных аппаратов.