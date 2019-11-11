"Коррупционеров будем увольнять": Гончарук поставил задачи по земельной реформе

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

До 1 августа 2020 года все земли в Украине, включая 10 млн га сельскохозяйственных земель государственной собственности, необходимо внести в Госгеокадастр. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с руководителями областных отделений Госгеокадастра и составом центрального аппарата, сообщает пресс-служба правительства.

"Поручаю провести все мероприятия вовремя и завершить создание современной цифровой модели территории Украины до конца 2020 года. В следующем году земельный кадастр должен быть наполнен на 100%", – обратился он к участникам совещания.

Премьер-министр подчеркнул, что с начала полной очистки Госгеокадастра в сентябре от коррумпированных и неэффективных руководителей уже поменялись 20 руководителей областных отделений.

"Я уже говорил – коррупционеров будем увольнять, пока кресло не займет честный и патриотичный человек", – отметил Гончарук.

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Он также напомнил, когда за час до приезда в Главное управление Киевской области его руководитель мгновенно заболела, но это не спасло ее от дальнейшего увольнения.

Новости "Сегодня" писали, что 11 ноября президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением относительно права собственности украинцев на землю. Он рассказал один из самых больших обманов, который закреплен в Конституции, – это статья о том, что земля является объектом права собственности украинского народа.

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Президент также добавил, что после запланированного на 2020 год запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании.

Напомним, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

В сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

В октябре президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Проект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

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