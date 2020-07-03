"Красные линии" Нацбанка: Рожкова объяснила курс регулятора

Исполняющая обязанности главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова пообещала делать все для сохранения институциональной независимости НБУ, которая важна для представителей бизнеса, передает hromadske.

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"Правление Нацбанка – мы команда единомышленников, мы тот же коллегиальный орган, который все эти годы принимал очень ответственные и важные решения, мы решили остаться и продолжать проводить политику Нацбанка", – сказала Рожкова.

По ее словам, для правления "красные линии" остаются неизменными, как и ранее.

"Во-первых, это независимость Нацбанка как института, это право НБУ принимать решение, независимо от политических предпочтений или пожеланий, а только с целью обеспечения макрофинансовой стабильности. Это недопустимости включения печатного станка, недопустимости возвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимости административного вмешательства в рыночные отношения", – перечислила руководитель НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что независимость НБУ находится в центре программы финансирования stand-by Международного валютного фонда(МВФ) для Украины. Об этом заявил спикер МВФ Джерри Райс 2 июля. Он отметил, что для МВФ важно, чтобы преемник подавшего в отставку Якова Смолия на посту главы НБУ обеспечил независимость банковского регулятора.

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Сам Яков Смолий, который 3 июля покинул кресло главы Нацбанка, считает, что МВФ не должен "ориентироваться на персоналии". Он не видит оснований, чтобы были какие-то кардинальные изменения в работе с инвесторами.

Напомним, для МВФ важно, чтобы Нацбанк и в дальнейшем продолжил политику инфляционного таргетированияв рамках режима обменного курса.

А о том, какие кандидатуры обсуждаются на вакантную позицию главы Нацбанка, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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