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"Красные линии" Нацбанка: Рожкова объяснила курс регулятора

3 июля, 21:18

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

НБУ сохранит все прежние достижения

Исполняющая обязанности главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова пообещала делать все для сохранения институциональной независимости НБУ, которая важна для представителей бизнеса, передает hromadske.

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"Правление Нацбанка – мы команда единомышленников, мы тот же коллегиальный орган, который все эти годы принимал очень ответственные и важные решения, мы решили остаться и продолжать проводить политику Нацбанка", – сказала Рожкова.

По ее словам, для правления "красные линии" остаются неизменными, как и ранее.

"Во-первых, это независимость Нацбанка как института, это право НБУ принимать решение, независимо от политических предпочтений или пожеланий, а только с целью обеспечения макрофинансовой стабильности. Это недопустимости включения печатного станка, недопустимости возвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимости административного вмешательства в рыночные отношения", – перечислила руководитель НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что независимость НБУ находится в центре программы финансирования stand-by Международного валютного фонда(МВФ) для Украины. Об этом заявил спикер МВФ Джерри Райс 2 июля. Он отметил, что для МВФ важно, чтобы преемник подавшего в отставку Якова Смолия на посту главы НБУ обеспечил независимость банковского регулятора.

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Сам Яков Смолий, который 3 июля покинул кресло главы Нацбанка, считает, что МВФ не должен "ориентироваться на персоналии". Он не видит оснований, чтобы были какие-то кардинальные изменения в работе с инвесторами.

Напомним, для МВФ важно, чтобы Нацбанк и в дальнейшем продолжил политику инфляционного таргетированияв рамках режима обменного курса.

А о том, какие кандидатуры обсуждаются на вакантную позицию главы Нацбанка, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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