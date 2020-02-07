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Кравчук: С землей шутить нельзя

7 февраля, 22:44

По словам политика, свободного рынка земли нет ни в одной стране

/ Фото: Сегодня

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Земля дает украинцам силу, дает корни.

Об этом заявил секретарь Леонид Кравчук, президент Украины (1991 – 1994) в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", где 7 февраля выясняли, какое будущее ожидает украинские села, и что унаследует будущие поколения, если открыть рынок земли.

"С землей шутить нельзя. Это коренной вопрос, это душа украинского народа. Она дает нам силу, дала корни украинские", – заявил политик.

Он добавил, что земля – это безопасность Украины.

"Землю можно захватить двумя путями: силой или купить. И вы будете батраком на чужой земле", – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что правовые аспекты этого вопроса пока не решены до конца.

"Я знаю, что Украина должна сделать прорыв. Я знаю, что украинская власть должна сделать все, чтобы этот прорыв произошел... Я хочу, чтобы власти это удалось. Но я не буду молчать, когда власть будет делать глупости", – заявил Кравчук.

По его словам, свободного рынка земли нет ни в одной стране.

Напомним, утром 6 февраля оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования закона про землю. Между депутатами "Батькивщины" и "Слуги народа" завязалась перепалка, переросшая в стычку. Блокирование президиума и трибуны продолжалось несколько часов.

В итоге депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. За первый заход парламентариям удалось рассмотреть 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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