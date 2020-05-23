Кредит МВФ: почему Украине достанется меньше денег и хватит ли их

Украина, наконец, вышла на финишную прямую в переговорах с МВФ о новой программе кредитования. В ночь на 22 мая завершились предварительные консультации и было достигнуто соглашение на уровне персонала Фонда об открытии для Украины новой кредитной линии. Об этом говорится в распространенном заявлении нового руководителя миссии МВФ в Украине Иваны Владковой-Холлар.

Решение было принято буквально через несколько часов после того, как было снято последнее препятствие для продолжения сотрудничества с МВФ: 21 мая президент Украины подписал принятый Верховной Радой банковский закон (№2571-д). Таким образом, Украина полностью выполнила "домашнее задание" от международных партнеров ("prior action" – предварительные действия), что и позволило сторонам перейти от разговоров к действиям в вопросе кредитования.

На днях министр финансов Сергей Марченко высказал предположение, что первый транш может поступить в Украину еще до конца этого месяца. Сумма этого транша, как ожидается, составит около 1,9 млрд долларов.

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Правда, общая сумма кредита МВФ оказалась меньше той, о которой говорилось раньше. Напомним, что МВФ предварительно согласовал выделение Украине нового кредита еще в начале декабря прошлого года. Тогда речь шла о 4 млрд SDR ("валюты" МВФ – специальных прав заимствования), или о 5,5 млрд долларов, которые Украина могла получить от Фонда в течение трех лет по программе расширенного финансирования (EFF) . После начала пандемии и экономического кризиса, уже в апреле, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера программы до 8 млрд долларов "как минимум". Кроме того, предполагалось, что Украина сможет претендовать еще и на некоторую помощь МВФ для борьбы с COVID-19.

В итоге размер новой программы составил лишь 5 млрд долларов. Почему так произошло, и хватит ли Украине этих денег, чтобы пережить кризис, разбирался сайт "Сегодня".

Почему денег меньше

Как объяснил советник президента Украины Олег Устенко, изменилась не только сумма, изменилась сама программа. Если раньше шла речь об открытии программы EFF для Украины, то теперь достигнуто соглашение о программе stand by. И это изменение вызвано общей ситуацией в мире.

"Надо исходить не только из той картинки, которая есть в Украине, но и из более глобальной. А глобальная картинка состоит в том, что весь мир переживает и коронакризис, и экономический кризис. И огромное количество стран подается на финансовую поддержку со стороны Международного валютного фонда. Уже более 100 стран обратились в штаб-квартиру МВФ о получении помощи в виде кредитных программ. И в условиях, когда есть серьезное ограничение в валютных ресурсах, насколько я понимаю, в МВФ было принято решение, что сейчас будут выделять только, как они называют, emergency assistance, то есть "экстренную помощь". Поэтому все другие программы, которые обсуждались раньше, сейчас убраны. У МВФ есть только два вида программ: Extended Fund Facility, т. н. программы расширенного кредитования, и Stand-By Arrangement, программы экстренной помощи. Программы EFF сейчас даже не рассматриваются, штаб-квартира МВФ приняла решение, что в период кризиса они переходят только к программам stand-by. Поэтому у Украины не было другого выбора, кроме как переместиться в программу stand-by. Хотя, например, Аргентина решила ждать открытия программы EFF и поэтому сейчас, скорее всего, объявит дефолт", – объясняет Олег Устенко.

Об этом же чуть раньше говорил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

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"Stand-by линия – более адекватный продукт от МВФ в такой ситуации, ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией. И не только для Украины – опять-таки, именно такой продукт предложен и другим странам. Фонд сейчас не обсуждает новые программы EFF", – писал он на своей странице в Facebook.

Как заявлял на одной из последних пресс-конференций пресс-секретарь МВФ Джерри Райс, к программам EFF Фонд планирует вернуться лишь после того, как экономика оправится от нынешнего острого кризиса.

Но суммы, которые выделяются по программам stand-by, значительно меньше, чем по программам EFF, подчеркивает Олег Устенко. Плюс конкуренция за деньги МВФ, которая в период кризиса существенно обострилась. Поэтому обещанных 8 млрд долларов Украина получить не сможет.

"Конкуренция за денежный ресурс МВФ сейчас просто колоссальная. Как я сказал, уже более ста стран подали заявки на получение денежной помощи от Фонда. Чуть ли не все участники Фонда. В этой ситуации ждать и рассчитывать, что вдруг по какой-то счастливой случайности откроется программа EFF, было бы неправильно. Но программы stand-by ограничены в объемах, поэтому та программа, на которую подалась Украина, рассчитана на 5 млрд долларов. Также эти программы короткие. Сейчас МВФ всем открывает программы stand-by на 18 месяцев", – говорит Олег Устенко.

На другую помощь от МВФ на борьбу с коронавирусом Украине рассчитывать не приходится. Собственно, как и другим странам, воспользовавшимся программами stand-by.

"Программа Stand-By Arrangement сейчас фактически и является основной программой помощи странам, которые испытывают проблемы вследствие коронавируса, других программ нет", – объясняет Олег Устенко.

Хватит ли Украине этих денег

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По договоренности с МВФ, за счет полученных кредитных средств Украина сможет покрыть дефицит бюджета, вызванный кризисом и карантином. Первый транш – 1,9 млрд долларов – это порядка 50 млрд грн. Однако, по информации Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 21 мая государственный бюджет Украины уже имеет дефицит почти в 75 млрд грн. За январь-май в казну собрано только 357 млрд грн вместо 432 млрд запланированных средств. Причем только за май дефицит вырос более чем на 32 млрд грн.

В течение 2020 года Украина рассчитывает получить еще и второй транш по программе с МВФ – около полутора миллиардов долларов. Однако и дефицит бюджета к тому времени может вырасти еще больше.

Член Совета реанимационного пакета реформ, глава общественного совета Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Таран высказывает мнение, что денег МВФ хватит только на то, чтобы расплатиться с тем же МВФ по прошлым долгам.

"Украина в третьем квартале должна вернуть кредиторам более 5 млрд долларов. На сегодня в государственном бюджете дыра. Чиновники оф-рекордс говорят, что по состоянию на 1 мая она составляет более 300 млрд грн. И долг государственного бюджета имеет тенденцию к росту. Можем ли мы в таких обстоятельствах отдать средства осенью? Конечно, нет. Тогда что должен делать кредитор, который хочет получить назад свои деньги? Дать новый займ. Поэтому де-факто этот кредит – перекредитование для выживания страны и недопущения дефолта, не больше", – говорит Виктор Таран.

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что, несмотря на продолжение сотрудничества с МВФ, Украине все равно не обойтись без секвестра бюджета.

"Даже если будет все хорошо и Украина получит деньги из всех источников, из которых может получить, все равно она не сможет закрыть дыру в бюджете в 300 млрд грн. Поэтому очевидно, что бюджет придется сокращать еще больше. Тем более, доходная часть у нас будет меньше, чем запланировано, у меня не возникает в этом сомнений. А если мы недополучим доходов, возникнет вопрос, за счет чего финансировать расходные статьи", – говорит Борис Кушнирук.

Ранее в правительстве заявляли, что кредит МВФ важен для Украины не только сам по себе, но и как сигнал для других международных финансовых партнеров, которые готовы выделить Украине помощь. В целом денежные поступления в Украину от финансовых организаций в этом году могут составить более 200 млрд гривен.

/ Фото: Facebook

О том, что для Украины значит поддержка МВФ, по мнению президента Владимира Зеленского, и каким может быть совокупный размер финансовой помощи для нашей страны, смотрите в сюжете.

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