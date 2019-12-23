Кредит на карту: правила безопасности, о которых нужно знать

Денежное мошенничество – один из самых распространенных видов афер, которые злоумышленники активно используют во всех странах мира

Технологический прогресс не стоит на месте – сегодня кредит на карту можно получить сидя дома и буквально за 15 минут.

Это удобно и безопасно, но только в том случае, если вы правильно выбрали микрокредитную организацию. Сегодня мошенники проявляют чудеса смекалки и придумывают новые способы незаконного получения средств в виртуальном мире. Мы расскажем о простых правилах, которые могут уберечь вас и ваши деньги.

Кредит на карту – только в проверенных компаниях

Деятельность всех ответственных и честных МФО регулируется украинским законодательством. Это юридическое лицо, поэтому заключая с ним договор (пусть даже онлайн), вы можете не сомневаться в том, что условия соглашения будут выполняться в соответствии с законом.

Все фирмы-однодневки рассчитывают на доверчивых людей и любителей "бесплатных" бонусов. Если компания предлагает подозрительно выгодные условия, заманивает баснословными выигрышами или пытается получить конфиденциальные данные, вспомните про истинную цену "бесплатного" сыра в мышеловке. Прежде чем перейти по рекламному объявлению и взять кредит онлайн, потратьте время и перепроверьте информацию – зайдите на сайт МФО, прочитайте условия, проверьте реестр финансовых организаций.

Все личные данные – зашифрованы

Хорошие финорганизации надежно защищают персональные данные своих клиентов. Персональная информация не попадает в третьи руки. Так, например, если вы решите взять кредит на картув компании "Centro.Credit", между вашим компьютером или смартфоном и сайтом будет установлено безопасное соединение Secure Socket Layer. Вся информация по операции будет зашифрована, что исключает ее попадание к злоумышленникам.

Кроме того, получить кредит безопасно позволяет технология PCI DSS. Сертификат безопасности работает во всех платежных системах, поэтому вы можете не сомневаться, что средства безопасно зачислятся именно на вашу карту в любом украинском банке.

Верификация – обязательный пункт

Процедура получения денег онлайн несколько отличается от обслуживания в физическом отделении. Чтобы взять займ онлайн, вам придется верифицировать карту. Это делается для вашей же безопасности: во-первых, так подтверждается личность заемщика, во-вторых, это подтверждение того, что деньги перечислят на ваш счет.

Хочу взять кредит. Что должно насторожить?

Итак, вы подошли к вопросу выбора партнера – компании-займодателя, которая решит ваши финансовые вопросы. Перед заключением договора про онлайн-кредит, хорошо проанализируйте условия и требования. Если вы столкнулись с одной из описанных ниже ситуаций, советуем остановиться:

требование залоговой суммы для начала предоставления услуг;

двузначность пунктов договора, возможность изменения условий после погашения долга;

фирма требует дополнительные комиссионные за свои услуги, консультации, снятие налички и т.д.

Доверяйте профессионалам, которые работают на рынке много лет в соответствии с законами Украины. Это лучшая гарантия прозрачных и честных отношений между двумя сторонами.

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