Кредитное агенство Standard & Poor's оценило рейтинг Украины: чего ожидают аналитики

/ Фото: AFP

Кредитное агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "В-" до уровня "В". Об этом сообщает Правительственный портал.

Кроме этого, в источнике уточнили, что рейтинг государства поднялся и по национальной шкале: с уровня "uaBBB"до уровня "uaA".

Агентство надеется, что новый Кабмин продолжит реализовывать макроэкономические реформы. По мнению аналитиков, планы властей снять мораторий по продаже сельскохозяйственных земель и улучшить бизнес-климат поспособствуют росту экономики и привлечению новых инвестиций.

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"Прогноз – стабильный", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины с уровня В- до уровня В. При этом прогноз по рейтингу – позитивный.

Кроме того, вслед за повышением суверенного рейтинга Украины международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте семи украинских банков до уровня "B". Это касается рейтингов Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка и Правэкс-банка.

А 8 декабря Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by (SBA).

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