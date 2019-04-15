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Кредитный рейтинг замер: агентство S&P дало оценку Украине

Сегодня, 12:28

Аналитики назвали условия повышения показателей для Украины

Фото: AFP

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом. Ранее такой же уровень агентство подтверждало осенью-2018.

Таким образом, инвестиционный класс Украины агентство определяет как "высокоспекулятивный". Данные при этом указывают на то, что страна вышла из зоны существенного риска.

"Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных и внешнеэкономических показателей, а также, если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе — на востоке страны — стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности маловероятна", – отмечают аналитики S&P.

В агентстве также напомнили, что в 2019 году Украине предстоят значительные выплаты по внешнему долгу, а также президентские и парламентские выборы. Поэтом Украине, по данным S&P, следует соблюдать программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

S&P указывает, что прогноз "стабильный" отражает ожидания того, что в целом Украина будет выполнять условия соглашения с МВФ, хотя возможны некоторые задержки в их выполнении.

Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by (SBA). Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. Кроме того, МВФ одобрил выделение Украине первого транша в рамках новой программы – 1,4 млрд долларов.

Напомним, ранее также агентство Fitch оценило кредитный рейтинг Украины. Аналитики Fitch также считают инвестиционный класс страны "высокоспекулятивным" и аргументируют такую решение слабой внешней ликвидностью украинской экономики, а также высокими потребностями Киева во внешнем финансировании.

А вот Moody's Investors Service повысило рейтинги Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со "стабильного" на "положительный".

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Тег инвестиции, рейтинг, S&P, кредитный рейтинг, рейтинг Украины

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