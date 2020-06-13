Кредиты, цены, тарифы, льготы: что изменилось за неделю

Какие продукты подорожали в мае и на каких курортах Египта можно будет отдохнуть в июне

Невероятно, но факт: украинцев ждет снижение тарифов на горячую воду и отопление. Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

МВФ выделил Украине новый транш

Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину. Как сообщил 10 июня представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован, транш, выделенный нашей стране в рамках новой программы финансирования stand-by, "будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах". Он будет полностью потрачен на компенсацию дефицита бюджета.

Вопрос утверждения новой программы исполнительный совет директоров МВФ рассмотрел во вторник, 9 июня. Речь шла о кредитной программе сроком на 18 месяцев, которая должна быть погашена в течение пяти лет. Объем средств – около 5 млрд долларов, которые должны быть выплачены четырьмя траншами.

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В Фонде сообщили, что новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все средства, которые будут получены по этой программе сотрудничества, будут направлены в государственный бюджет.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Без повышений пенсионного возраста и тарифов: подробности о новом транше МВФ для Украины".

Что происходит с инфляцией: стало известно, что подорожало в мае

Потребительская инфляция в Украине в мае 2020 года в годовом выражении- по сравнению с маем 2019 года – составила 1,7%, замедлившись с 2,1% в апреле. Об этом рассказали в Государственной службе статистики Украины.

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По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в мае выросли на 0,3%, а с начала года – на 1,8%. По информации Госстата, наибольший рост цен в мае в годовом выражении зафиксирован на:

фрукты – 34,8%;

услуги водоснабжения – 25,1%;

канализацию – 21,4%;

услуги образования – 13,5%;

алкогольные напитки и табачные изделия – на 11,6%.

Наибольшее снижение цен в мае зафиксировано на:

природный газ – 53,5%;

топливо и масла – 28,2%;

овощи – 21,3%;

горячую воду и отопление – на 13,2%;

обувь – 4,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

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Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние шесть лет.

Украинцев ждет снижение тарифов на горячую воду и отопление

Украинцев в новом отопительном сезоне ждет снижение тарифов на тепло и горячую воду. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий. В ведомстве также указали, что это вызвано не падением цен на газ, а изменением порядка формирования тарифов для теплокоммунэнерго.

Как объяснили в пресс-службе ведомства, предприятия ТКЭ теперь смогут планировать свои расходы на покупку газа на уровне средней цены за прошлый отопительный сезон. Хотя по факту стоимость газа меняется для таких предприятий ежемесячно, а потому раньше им приходилось делать регулярные перерасчеты.

"Для большинства предприятий появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы ранее включали расходы на приобретение природного газа выше средней цены в прошлом отопительном сезоне", – отметили в министерстве.

Напомним, окончание прошлого отопительного сезона уже ознаменовалось снижением тарифов. Так, в апреле 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше по сравнению с мартом 2020 года. В мае цена составляла уже 2,3 грн за кубометр.

Египет открывает курорты для иностранцев: когда можно будет полететь на отдых

Из-за пандемии коронавируса туристический сезон по всему миру в 2020 году отложен, а украинцы все еще ищут, где провести отпуск. Теперь стало известно, что с 1 июля популярный среди отечественных туристов откроет международное авиасообщение в главных морских курортах.В частности, будут открыты:

Южный Синай, где расположены Шарм-эль-Шейх и Дахаб:

провинция Красное море, где расположены курорты Хургада и Марса-эль-Алам;

город Мерса-Матрух на побережье Средиземного моря.

Кроме этих курортов, международное авиасообщение с другими регионами страны останется закрытым до дальнейших уведомлений.

При этом власти Египта разрешили увеличить загрузку отелей до 75%, сообщают туроператоры. В то же время туристам не рекомендуют употреблять пищу или напитки за пределами отелей или ресторанов, у которых есть сертификаты безопасности. В случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом туристы обязаны сообщить об этом администрации отеля.

В турфирмах отмечают, что в случае заражения коронавирусом во время отдыха в Египте туристу будут предоставлены лекарства и необходимое лечение за счет созданного в стране фонда борьбы с COVID-19.

В аэропорту вылета туристу необходимо будет заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным и у него не возникало никаких симптомов вирусной инфекции за 14 дней до даты поездки.

Лицам, которые прибывают из стран, в которых вспышка вируса достиг уровня эпидемии, необходимо также предоставить отрицательный результат теста, проведенного не более 48 часов до вылета. В случае отсутствия справки тестирование проведут в аэропорту по прилету и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата примерно через четыре часа.

Киев меняет правила для льготников: кому с 1 июля придется платить

С 1 июля столица вынужденно меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях. При регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", – отметил Виталий Кличко.

С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

приобрести билет любым удобным способом;

воспользоваться им в общественном транспорте

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку – при уплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

"Еще раз подчеркиваю – такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют. Город неоднократно обращался к правительству урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, мы обращались в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их общин, имеющих льготы", – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем смогут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета – по карте киевлянина. Оформить ее можно в любом отделении государственного "Ощадбанка".

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