Кредиты для малого и среднего бизнеса становятся доступнее

В обновленном предложении открывается доступ к финансам тем клиентам, которые не имеют ликвидных залогов, для клиентов с годовой выручкой от 50 до 300 млн грн меняется подход к формированию ставки, срок принятия решения банком сокращается до 5 рабочих дней.

Деньги без залога

Это предложение уникально для украинского финансового рынка. Альфа-Банк Украина открывает доступ к финансам тем клиентам, которые не имеют ликвидных залогов.

"Это наш первый бизнес, – рассказывает Анна, хозяйка хостела в Киеве, – поэтому вкладывались мы с мужем в него весьма бюджетно – арендовали квартиру. За пять лет работы накопили опыт, постоянных клиентов и новые идеи. И поняли, что готовы реализовать концепцию хостела нашей мечты с самого начального уровня. Сейчас ведем переговоры о покупке помещения, изучаем предложения по дизайну и всевозможные энергосберегающие и теплосберегающие лайфхаки и инновации, которые помогут экономить на коммуналке. Понимаем, что на реализацию столь глобальных планов нам потребуется привлекать дополнительные деньги".

Без залога в Альфа-Банк Украина можно получить кредит на сумму до 7,5 миллиона гривен. Для получения кредита свыше этой суммы обеспечением может выступать любое имущество самого заемщика или имущество залогодателей: недвижимость, транспортные средства, оборудование.

Разовый кредит или кредитная линия

Вопрос оперативного привлечения финансовых средств актуален для любого бизнеса, но особо остро он стоит перед бизнесом сезонным. По данным НБУ, в 2019-м наиболее активно МСБ брал кредиты в феврале-июле в национальной валюте, марте – июне в иностранной. Аграрии, предприниматели, работающие в курортном и туристическом секторе, – у них как раз сейчас начинается новый сезон деловой активности.

"Конечно же каждый год перед началом сезона мы ремонтируем все, что требует ремонта, обновляем текстиль, - рассказывает Валентина, владелица базы отдыха в курортном поселке Одесской области. – Пока обходились собственными силами. Но конкуренция с безвизом побуждает поднимать уровень сервиса, а это и более высокий уровень финансовых расходов. У нас программа минимум этого года – полностью обновить мебель в домиках, обустроить мини-прачечную, перестроить и переоборудовать кухню. Попробуем запустить на территории свое небольшое кафе, а это и продукты, и персонал…".

Подобные расходы можно покрыть, воспользовавшись разовым кредитом, который предусматривает финансирование хозяйственных нужд одной суммой. Если же периодически необходимы деньги для нескольких операционных циклов бизнеса, оптимальным выбором станет возобновляемая кредитная линия, которую также предлагает Альфа-Банк Украина. Она позволяет на протяжении действия договора неоднократно получать и погашать сумму кредита в пределах установленного лимита. При этом проценты начисляются только за период фактического пользования кредитными средствами. Важно, что финансирование по кредитным продуктам долгосрочное – до 3 лет.

Ставка может снижаться

Ключевой вопрос для бизнеса – сколько платить банку за предоставленные деньги? Существенное снижение в декабре-феврале учетной ставки НБУ отразилось на обновленном кредитном продукте Альфа-Банк Украина. Следуя тренду, банк предлагает кредиты с плавающим типом ставки для бизнеса с годовым оборотом от 50 миллионов гривен. Она рассчитывается по формуле: учетная ставка НБУ + 4% (сейчас составляет 14%). Соответственно, при снижении учетной ставки НБУ ставка кредитования по договору также будет снижаться.

Быстрое решение и индивидуальный график

Решение о предоставлении финансирования юридическим лицам и ФЛП из целевых отраслей с разным размером годовой выручки (в целом до 300 млн грн) банк представляет в течение 5-ти рабочих дней. К целевым отраслям относятся сельское хозяйство и АПК, пищевая промышленность, розничная торговля, оптовая торговля потребительскими товарами, транспортные услуги, гостиничный бизнес, IT-услуги, легкая промышленность. А для погашения кредита составляется индивидуальный график для каждого клиента. В нем учитывается специфика хозяйственной деятельности и регулярность или сезонность поступлений на счета.

АТ "Альфа-Банк". В Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ №61 від 05.10.2011 р. Усі види банківських послуг

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