Кредиты для Украины становятся дешевле: Гончарук раскрыл подробности

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

В то время как Минфин намерен в текущем году одолжить 10 млрд грн сверх плана, Кабинет министров намерен в следующем году привлекать более дешевые и долгосрочные кредитные ресурсы, чтобы снизить давление на госбюджет. Об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Если посмотреть на две цифры: стоимость, при которой государство одалживало деньги в гривне весной, и по которой мы это делаем сейчас, вы увидите, что прогресс фантастический. Весной нам это стоило 18%, а сейчас 10,8%. И в следующем году будет еще меньше, если не будет провокаций и стремлений "раскачать" ситуацию в стране", – сказал Гончарук.

Он также отметил, что на сегодняшний день Украина имеет долговую стратегию, в которой указаны все детали и сроки погашения долговых обязательств.

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"В следующем году мы ожидаем, что в экономике должны появиться дешевые ресурсы и государство должно одалживать средства значительно дешевле. В стране есть долговая стратегия, в которой написано, что нужно делать с теми долгами, которые были сделаны в предыдущие годы, а они огромные. Постепенно стратегия страны предусматривает привлечение наиболее длинного и дешевого ресурса для того, чтобы замещать дорогие и короткие деньги, это снизит давление на наш бюджет", - подчеркнул глава правительства.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы, вопреки снижению доходности по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), продолжают их покупать – объем вложений пробил отметку в 100 млрд гривен. Это приводит к дополнительным поступлениями валюты в Украину и, как следствие, укреплению гривни.

Впрочем, слишком быстрый рост инвестиций в ОВГЗ порождает слухи о строящейся пирамиде, ведь ОВГЗ – это тоже госдолг. Это утверждение в интервью сайту "Сегодня" опроверг замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Миф о том, что строится какая-то пирамида, наверное, создается теми людьми, которым не выгодно говорить о том, что развитие Украины идет в позитивном направлении", – заявил Чурий.

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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