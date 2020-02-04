Кредиты под 5-9% для бизнеса: Зеленский наведался в государственный банк (фото)

/ Фото: president.gov.ua

В Украине заработали дешевые кредиты для бизнеса, а теперь президент Владимир Зеленский решил лично ознакомиться с новой программой кредитования бизнеса, посетив главный офис одного из госбанков, сообщает Офис главы государства.

Представители банка рассказали о большом спросе на кредиты под 5-7% и уже на сегодняшний день подписаны несколько десятков кредитных договоров с клиентами. В частности, предприниматель Владимир Ищенко рассказал президенту, что занимается оптовой торговлей древесиной, строительными и санитарно-техническим оборудованием. Он обратился в банк за займом в 320 тыс. гривен, чтобы приобрести специальное оборудование для переработки отходов древесины в щепу.

"Производство уже давно ждет кредитов. 5-7-9% – это нормальная ставка. У людей пока нет доверия к банковской системе. Видимо, это произошло после некоторых событий при предыдущей власти. Хотелось бы, чтобы люди поверили и понесли деньги в банки", – отметил предприниматель.

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Со своей стороны Владимир Зеленский заявил о возможности расширения программы кредитования микро- и малых предприятий в будущем.

"5-7-9% – это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа, а потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу", – отметил он.

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Кроме того, президент пообщался с теми, кто только подавал документы на получение кредита. В частности, предприниматель Алексей Нестеренко рассказал Владимиру Зеленскому, что ему необходим кредит на миллион гривен, чтобы приобрести компьютерную технику для стартапа – открытие школы робототехники для детей.

"Нам нужны рабочие места. А в вашем случае – креативные рабочие места", – подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее правительство приняло постановление о запуске программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля. Данная программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн. Позже в Минфине раскрыли детали новой программы доступных кредитов для бизнеса.

В свою очередь глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что бизнес заинтересовался новой кредитной программой.

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