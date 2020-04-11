Кредиты, выплаты, пенсии, цены: что изменилось за неделю

Украинским пенсионерам повысят пенсионные выплаты, добавят "карантинную тысячу" и дадут возможность оплачивать коммунальные платежи по телефону. Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине начали выдавать "теплые кредиты": сколько семей будут платить меньше за коммуналку

В Украине, где гражданам во время карантина позволили не платить за коммунальные услуги, продолжится программа теплых кредитов. Так, с 6 апреля один из крупнейших государственных банков начал вновь выдавать кредиты на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках для ОСМД и ЖСК.

Договор между банком и Госэнергоэффективности заключили в конце позапрошлой недели. В перечне клиентов банка значатся более 10 тысяч ОСМД.

"В рамках программы объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре. По условиям программы ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% суммы "теплого кредита". Дополнительные компенсации предоставляет местная власть", – отметили в пресс-службе финучреждения.

В условиях карантина заявку на оформление "теплого кредита" можно подать онлайн на сайте банка.

Украинцам повысят пенсии: когда и сколько добавят

В Украине некоторым пенсионерам уже начали доплачивать по 500 гривен, а общая индексация пенсий состоится 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда (ПФУ). Размер индексации составит 11%.

"1 апреля 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление, которое регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году. Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это – 1 мая", – отметили в фонде.

Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. А в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии окажется менее 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до этого размера.

"Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена домой почтальонами "Укрпочты", – уточнили в ПФУ.

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В Украине идут на рекорд цены на лимоны и молочные продукты

В Украине после начала карантина заметно подорожали лимоны. Причиной роста цен стали не только приписываемые этому цитрусу противовирусные свойства, но и ограничения поставок лимонов из Турции. Эксперты "Инфо-Шувар" полагают, что последний фактор может спровоцировать еще одну волну роста цен.

"По состоянию на 31 марта, на оптовом рынке "Шувар" продавцы предлагали турецкие лимоны уже по 75-80 грн/кг, стоимость испанских лимонов составляла 90-95 грн/кг", - сообщают аналитики.

По сравнению с прошлым годом цены выросли в 2-2,5 раза, и трейдеры прогнозируют их дальнейший рост. Украина ежегодно импортирует более 50 тыс. тонн лимонов, и из этого объема 35-40 тыс. тонн – турецкие.

"Кроме повышенного спроса, мы видим уменьшение предложения со стороны Турции – главного поставщика лимонов в Украину. Это толкает цены вверх. В апреле на рынке ожидается увеличение предложения аргентинского лимона, но напряжение на рынке это не снимет, потому что доля Турции в этот период на рынке лимонов в Украине составляет около 40%", – объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Кроме того, что в Украине подорожали лимоны, повышаются цены и на молочную продукцию. Так, по данным Ассоциации производителей молока, почти все виды молочки подорожали в марте, а больше всего – почти на 9% – сливочное масло и твердый сыр.

"Средняя цена на питьевое молоко 2,5% жирности в марте составила 28,45 грн/кг, что на 4,7% выше, чем в марте прошлого года, а за первый квартал текущего года она выросла на 1% по сравнению с ценами на конец прошлого года", – сообщила пресс-служба ассоциации.

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Больше всего в марте выросла цена на сливочное масло – до 225,39 грн/кг, что на 8,7% больше, чем в марте прошлого года. По сравнению с ценами на конец 2019 года сливочное масло подорожало на 1,5%. Сметана подорожала на 7% и на конец марта стоила 72,02 грн/кг, хотя рост в течение первого квартала был минимальным – 0,4%.

Сыры украинского производства также выросли в цене.

"Так, сыр "Российский" в конце марта стоил 223,62 грн/кг, что на 8,6% выше прошлогодних цен, и на 3%, чем на конец 2019 года. Творог стоит 137,8 грн/кг, а это почти на 7% дороже прошлогодней цены за аналогичный период и на 1,4% больше цены с начала года", – отметили аналитики.

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Меньше всего выросла цена на йогурты (питьевые) – на 0,9% в годовом выражении, а по сравнению с концом 2019 года даже уменьшилась на 1,5%. Средняя цена на питьевые йогурты на конец марта составила 61,64 грн/кг.

Стало известно, когда выплатят первую "карантинную" тысячу

Украинцы, пенсия которых ниже 5 тысяч гривен, со следующей недели будут получать дополнительную 1 тысячу гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского. Глава правительства сообщил, что уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам старше 80 лет. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тысяче гривен тем, у кого пенсия ниже 5 тысяч гривен. И до конца апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", – заявил Шмыгаль.

По поручению президента Кабмин классифицировал категории населения, которым также будет предоставлена дополнительная помощь. Отметим, что правительство пока не имеет четких и полных данных о сроках завершения карантина, о мерах поддержки украинцев в случая затянувшейся эпидемии и об источниках доходов в бюджет, за счет которых следовало бы обеспечить необходимую господдержку гражданам и бизнесу.

Пенсионеры смогут оплачивать коммуналку по телефону

Кабинет министров Украины планирует в ближайшие дни запустить систему оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпочту" или телефонные "горячие линии" банков. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщила пресс-служба Кабмина.

"Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", – сказано в сообщении.

Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

В Кабмине также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн-сервисы.

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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