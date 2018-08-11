Кремль вмешивается в дела Македонии из-за транзита газа

Россия активно вмешивается во внутренние дела Македонии, так как эта страна играет ключевую роль в планах Кремля поставлять газ в Европу в обход Украины. Об этом пишет журналистка австрийского издания Kurier Эльке Виндиш.

Журналистка уточнила, что недавно состоялась высылка из Москвы двух греческих дипломатов из-за спора вокруг Македонии. Недавно между Грецией и Македонией был достигнут исторический компромисс, заключающийся в наименовании последней. Это освобождает для Македонии путь к интеграции в западные структуры, что совершенно не подходит Москве.

Виндиш подчеркнула, что Кремль считает восстановление некогда существовавшего влияния на Балканах своим абсолютным приоритетом.

"В Македонии, играющей в качестве транзитной страны ключевую роль в планах Москвы по поставкам газа в Европу в обход Украины, для России, еще не все потеряно", – отметила журналистка.

Она напомнила, что в Македонии 30 сентября пройдет референдум о переименовании страны в Республику Северная Македония. Против выступают национал-консерваторы, тесно связанные с Москвой. Также Кремль спонсировал протесты против смены названия страны. На похожий след российских денег следователи натолкнулись и в Греции.

По мнению экспертов, в данный момент РФ для подрыва переименования Македонии использует этническую и религиозную общность. Славяне представляют на Балканах большинство. Они, как греки и румыны, являются православными христианами.

Напомним, 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. При этом президент Республики Македония Герге Иванов отказался подписывать закон об изменении государственного названия.