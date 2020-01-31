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Криклий назвал еще два порта, которые передадут в концессию: детали

31 января, 18:48

Мининфраструктуры лоббирует концессионные конкурсы для крупных украинских портов

Следующий концессионный конкурс планируется в морском порту "Черноморск", а после этого инвестора будут искать для Одесского порта. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины.

"Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты в морских портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и "Черноморск". Следующий концессионный конкурс будет в морском порту "Черноморск". Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу. Далее – конкурс в морском порту Одессы, где инвесторов должен заинтересовать пассажирский терминал и отель", – сообщил Криклий.

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Министр считает, что концессии и инвестиции должны стать движущей силой обновления и развития украинской инфраструктуры.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине провели два первых концессионных конкурса. Напомним, победителем конкурса по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве стала компания QTerminals из Катара. Также мы писали о том, что правительство подтвердило передачу Херсонского порта в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон".

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

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Одесса порт Мининфраструктуры концессия Владислав Криклий черноморск

Источник: Интерфакс-Украина

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