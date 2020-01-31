Криклий рассказал, сколько аэропортов и ж/д вокзалов планирует передать в концессию

В частности, министр назвал четыре аэропорта, для которых будут искать инвесторов

аэропорт Запорожье

Украина в ближайшее время планирует отдать в концессию четыре аэропорта, восемь железнодорожных вокзалов и несколько автомобильных дорог. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации победителей концессионных конкурсов в портах "Херсон" и "Ольвия".

В частности, МИУ рассматривает передачу в концессию четырех аэропортов – "Львов", "Черновцы", "Херсон", "Запорожье".

"Мы с нашими международными партнерами готовим другие концессионные проекты. А именно – концессию аэропортов. Рассматриваем сейчас, в каком формате до конца года мы движемся: "Львов", "Черновцы", "Херсон", "Запорожье". Кроме того, рассматриваем восемь железнодорожных вокзалов, потому что мы хотим, чтобы они превратились в интермодальные транспортные хабы, где будут предоставляться удобные услуги пассажирам. И, конечно, концессионные дороги, о которых мы долго говорим", – сказал он.

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По словам министра, сегодня есть политическая поддержка всех ветвей власти для реализации данных проектов и полная решимость это сделать.

Примечательно, что 23 января Криклий называл несколько иной перечень объектов, которые готовятся к передаче в концессию. В частности, пребывая в Давосе, министр заявил, что инвесторов будут искать для десяти железнодорожных вокзалов и четырех аэропортов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине провели два первых концессионных конкурса. Напомним, победителем конкурса по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве стала компания QTerminals из Катара. Также мы писали о том, что правительство подтвердило передачу Херсонского порта в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон".

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

А 30 января 2020 года Мининфраструктуры провело первый аукцион на право аренды государственного имущества в аэропорту "Борисполь" и выручило рекордную сумму – 4,678 млн грн., что в 19 раз превысило стартовую цену аренды.

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