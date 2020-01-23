Криклий захотел быть "няней" для инвесторов

Власти обещают помочь иностранным инвесторам и защитить их интересы в непростых украинских условиях

фото: МВД

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что министерство предлагает широкое инвестиционное меню для инвесторов в различных подотраслях, и он лично готов стать персональным менеджером крупных инвесторов.

Об этом Криклий рассказал в Украинском доме в Давосе в четверг.

"Я готов быть вашей персональной инвестиционной няней, если вы будете инвестировать в инфраструктуру", – отметил министр.

И после этого анонсировал передачу в концессию еще одного морского торгового порта, десяти железнодорожных вокзалов и четырех аэропортов.

Развитие темы "инвест-няни" для бизнеса случилось и в другой беседе во время экономического форума. Об этом рассказала пресс-секретарь НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская в Facebook.

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По ее словам, во время Украинского завтрака Пинчука в Давосе, сразу после того, как организаторы показали видео-поздравление президента Украины Владимира Зеленского для участников завтрака, крупный украинский предприниматель и меценат Александр Ярославский обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с вопросом.

"За последний год в Украине существенно улучшилась динамика, планируем строить аэропорт в Днепре. Вопрос: а для местных инвесторов няня будет?", – спросил Ярославский.

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"Мы сохраняем курс на евроинтеграцию. Работаем над тем, чтобы синхронизировать наше законодательство с законодательством наших европейских партнеров", – ответил глава правительства.

Напомним, 22 января Владимир Зеленский в Давосе заявил, что инвесторы, которые направят в Украину более 100 млн долларов, получат персонального "опекуна" от правительства.

"Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину более 100 млн долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство вас защитит. У вас будет менеджер – investment nanny, который говорит на пяти языках и будет с вами работать 24/7 – любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы", – рассказал Зеленский, отвечая на вопрос основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба на публичной сессии ВЭФ в Давосе.

А тем инвесторам, которые примут решение приватизировать в Украине предприятие, власти пообещали длительные налоговые каникулы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда.

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