Критика от Зеленского сработала: в Раде появился новый законопроект о рынке земли

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После того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал законопроект о рынке земли, группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде обновленный документ.

О регистрации нового законопроекта "Об обороте земель сельхозназначения" (№ 2178-10) свидетельствуют данные с официального сайта парламента. Текст законопроекта пока отсутствует.

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При этом один из авторов рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что в документе, действительно, учтены замечания, высказанные Зеленским. В том числе изменен подход к вопросу покупки земли иностранцами.

"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу 11 октября", – сказал собеседник агентства.

Как сообщал Зеленский, на встрече с фермерами он выяснил, что аграрии выступают за поэтапное открытие рынка земли в Украине. Зеленский объяснил, что на первом этапе продажа земли иностранцам будет запрещена. Хотя предложенный Кабмином законопроект предусматривает, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, а также территориальные общины и само государство. Таким образом, в правительственном законопроекте предполагается, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине.

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Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория до 2020 года подписал пятый президент Петр Порошенко в феврале-2019. Но если в Верховной Раде решат просто снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

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