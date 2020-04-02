Кризис 1998 может повториться: в мире некуда девать "лишнюю" нефть

Из-за пандемии коронавируса и введения карантинов по всему миру спрос на нефть упал до такой степени, что на рынке образовался избыток уже добытого черного золота. Как пишет CNN, в итоге в мире может просто закончиться место для хранения всех ненужных баррелей.

Хранилища, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, корабли и трубопроводы могут в конечном итоге достичь пределов своей емкости, чего не было с 1998 года, отмечают аналитики издания.

"Рынок начинает сигнализировать о том, что не только нет спроса на эту нефть – ее просто некуда девать", – сказал Джефф Уилл, старший энергетический аналитик Neuberger Berman.

Один из вариантов хранения – загрузка всей дополнительной нефти на корабли. Около 20% мирового парка очень крупных перевозчиков сырой нефти могут стать плавучими хранилищами. Но даже это не поглотит излишки. Rystad Energy заявляет, что крупные остановки производства нефти начнутся в апреле и мае. Старые, менее продуктивные нефтяные скважины, скорее всего, будут закрыты первыми.

Реклама

Читайте также: Когда закончится нефтяной конфликт: прогноз эксперта

Издание отмечает, что слабый спрос, вызванный пандемией коронавируса, не будет длиться вечно. В конце концов, авиакомпании снова поднимутся в воздух и начнут покупать реактивное топливо. Водители будут покупать больше бензина, когда вернутся к работе.

В тренде В Украине резко упал курс доллара: почему воспряла гривня

"Но к тому моменту нефтяная промышленность может не добывать столько нефти, сколько раньше, потому что скважины закрыты. Сегодняшний нефтяной избыток может внезапно перерасти в завтрашний дефицит нефти", – пишет CNN.

Напомним, падение спроса уже ударило по ценам на нефть. И хотя эталонные марки нефти, такие как WTI и Brent, торгуются от 20 долларов за баррель, некоторые региональные цены упали до однозначных цифр.

Как сообщалось, на фоне снижения мировых цен на нефть и падения спроса внутри страны нефтепродукты в Украине продолжают дешеветь. В последнюю неделю марта произошел настоящий обвал цен: в среднем они упали почти на гривню за литр, а в некоторых регионах и более.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама