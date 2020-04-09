Кризис на рынке нефти может быть ужасающим: мрачными прогнозами поделился генсек ОПЕК

Несмотря на сегодняшнее подорожание нефти, разрыв спроса и предложения на мировом рынке нефти "ужасает", переизбыток нефти во втором квартале будет беспрецедентным. Об этом сообщил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в приветственной речи на встрече ОПЕК+.

"Еще в начале марта прогноз выглядел относительно мрачным, но всего за один месяц ситуация сильно изменилась. Состояние спроса и предложения ужасает. Прогнозные объемы перепроизводства нефти на рынке, особенно во втором квартале, превышают все, что мы видели раньше", – сказал он.

По словам Баркиндо, в начале марта ожидаемый рост мирового спроса на нефть был немногим ниже 100 тыс. баррелей в сутки, однако сейчас не исключено, что спрос снизится до 6,8 млн баррелей в сутки.

"Причем только во втором квартале этот прогнозный показатель приближается к 12 млн баррелей в сутки и в перспективе может быть увеличен. Это огромные цифры, и беспрецедентные в наше время", – сокрушается генсек ОПЕК.

Реклама

Прогноз роста мировых поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году также снижен более чем на 1,5 млн баррелей в сутки. Но это не настолько большие объемы по сравнению с ожиданиями снижения спроса, добавил он.

Объем свободных мощностей по хранению нефти в мире сегодня составляет около 1 млрд баррелей, и, учитывая темпы роста предложения, они могут иссякнуть в мае, сказал Баркиндо.

В тренде Всемирный банк ухудшил прогнозы для Украины: опубликованы цифры

"Запасы нефти в мире могут вырасти еще на 1,3 млрд баррелей, что приведет к полному заполнению хранилищ в течение мая", – сказал он.

Ранее свои опасения на встрече ОПЕК+ выразил министр энергетики России Александр Новак, который рассказал, что спрос на нефть во всем мире уже уменьшился на 10-15 млн баррелей в сутки и имеет тенденцию к дальнейшему падению.

Сайт "Сегодня" писал о том, как Россия обрушила цены, зачем саудиты этому способствовали, почему США это "проспали" и чем все закончится.

Экономика России, которая уже шесть лет ведет агрессивную кампанию против Украины, в ближайшие два года сократится на 2,8–3,3%. И не последнюю роль в этом может сыграть кризис на рынке нефти.

При этом снижение цен на нефть привело к падению и на рынке газа. Ранее новости "Сегодня" выясняли, как обвал газовых цен играет на руку Украине:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама