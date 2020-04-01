Кризис на рынке нефти: статистика внушает оптимизм

Новые подсчеты заставляют переоценить события на нефтяном рынке в январе - марте 2020 года

Кризис на рынке нефти, вызванный пандемией коронавируса, внезапно завершился.

Оказалось, что средняя цена котировок на нефть Urals в январе-марте 2020 года составила 48,18 долларов за баррель.

Еще 30 марта мы отмечали, что впервые за 20 лет стоимость российской нефти достигла невероятно низких значений. Так, стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до 16,2 доллара за баррель.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на фоне колоссального падения цен на нефть из-за конфликта между Россией и ОПЕК стоимость некоторых видов этого ресурса в США стала отрицательной.

В тренде Доллар упал ниже психологической черты, евро теряет в цене

Фактором удешевления нефти называют охватившую мир пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее ВОЗ заявила что Европа приближается к пику пандемии COVID-19.

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