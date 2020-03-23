Кризис наступает: как правительство Яценюка боролось с падением экономики

Распространения коронавируса в Украине – огромный вызов не только для медицинской системы, но и для экономики страны. ВВП Украины в 2020 году вместо ожидаемого роста теперь может упасть, причем аж на 4%. Такой прогноз озвучил генеральный директор компании Dragon Capital Томаш Фиала в программе "Свобода слова Савика Шустера".

В кризисной ситуации властям нужно быстро принимать правильные решения. Как это было, например, в 2014 году – после Революции Достоинства и с началом российской агрессии. ВВП Украины тогда стремительно падал, и правительство Арсения Яценюка провело тяжелые реформы.

В частности, тогда Украина отказалась от российского газа и начала закупать голубое топливо в странах ЕС. Также государство внедрило программы по энергомодернизации, украинцам стали доступны "теплые кредиты", была запущена программа субсидий для людей, которые не могут сами оплатить коммунальные услуги. Кроме того, правительство Яценюка наладило сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Удалось реструктуризовать многомиллиардные долги, которые оставила власть Виктора Януковича. Украину фактически спасли от дефолта. И даже в таких условиях правительство уменьшило налоги – почти вдвое снизился размер единого социального взноса (ЕСВ).

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Все это способствовало выходу экономики из тени. Благодаря реформам и борьбе с коррупцией значительно больше денег начала собирать таможня. А деньги были критически необходимы, ведь нужно было восстанавливать разрушенную армию. Едва ли не впервые на оборону государства стали тратить 5% ВВП.

Яценюк внедрил жесткую экономию бюджетных средств, сократил расходы на государственный аппарат, существенно урезал расходы на поездки и полеты чиновников. Тогдашнее правительство также запустило систему "ПроZorro", которая позволила экономить десятки миллиардов гривен во время проведения государственных тендеров.

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В результате падение экономики сменилось устойчивым ростом.

Как сообщалось, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, когда был зафиксирован максимальный показатель за последние семь лет.

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