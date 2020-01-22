Кризис неотвратим: названы две причины новой "Великой депрессии"

/ Фото: AFP

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Международный валютный фонд (МВФ) и другие экономисты бьют тревогу. Несмотря на то, что наихудший сценарий, по которому могла пойти мировая экономика в 2020 году, пока не сбывается, эксперты отмечают потерю стабильности. Специалисты МВФ предупреждают: последствием нынешней ситуации может быть не только новый финансовый кризис (начало которого, напомним, прогнозировалось на 2020 год), но и новая "Великая депрессия".

С аналитиками фонда согласен и экономический эксперт Борис Кушнирук, который в комментарии сайту "Сегодня" назвал две причины неотвратимости новой "Великой депрессии". По словам экономиста, грядущий кризис будет отличаться от 2008-2009 гг., т.к. тогда не наблюдалось таких глобальных проблем, как сейчас. Кушнирук уверен, что эти проблемы изменят всю структуру мировой экономики.

"Новая "Великая депрессия" реальна. Вопрос только в том, в какой момент она начнется. Это зависит от множества факторов, но она неминуема. Я прогнозирую, что кризис начнется все-таки не в 2020-м, а в 2021 году. Хотя бы потому, что [президент США Дональд] Трамп будет делать все, от него зависящее, чтобы не допустить обвала экономики накануне выборов. Американцы, можно сказать, "голосуют кошельками". Поэтому сохранение позитивной динамики в американской экономике для Трампа очень важно", – говорит Борис Кушнирук.

Почему грядущий кризис неотвратим, эксперт объясняет следующим образом:

"Во-первых, меняется структура мировой экономики. Потребление углеводородов стремительно сокращается и будет сокращаться дальше. Переход на возобновляемые источники энергии и электромобили приведет к резкому падению цен на энергоносители, а за ними обвалятся цены и все. Потому что на энергоносителях завязаны цены на многие товары. Пойдет цепная реакция. Ну, например. Я думаю, массовый переход на электромобили – это вопрос двух-трех лет. Когда это произойдет, во-первых, резко сократится спрос на нефтепродукты. Во-вторых, технологично электромобили проще, а значит, их производство будет дешевле (сейчас единственный фактор, который делает электромобили дороже, – аккумулятор). Таким образом, миллионы людей могут остаться без работы. Спрос будет сокращаться. Конечно, потом возникнут новые сферы применения этой рабочей силы, но этот переход потребует определенного времени", – говорит Борис Кушнирук.

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Второй фактор, который неотвратимо ведет мир к серьезному кризису, по мнению экономиста, связан с кризисом в социальной сфере многих стран.

"В условиях глобализации экономики возникает и глобализация рынков. И часть стран, которые раньше обогащались за счет производства сложной продукции для всего мира, а теперь теряют их, вынуждены сокращать свои социальные программы, социальные затраты. Уже сейчас практически все страны Евросоюза нарушают нормы по размеру долга относительно ВВП. И это связаны именно с этим. Они не могут позволить себе уменьшить социальные стандарты, но при этом они наращивают дефицит бюджетов, и им нечем его покрывать. Но есть предел, дальше которого продолжать такую политику будет просто невозможно. А как только они прекратят наращивать дефицит, обвалится спрос. Потому что люди вынуждены будут сократить свои расходы, а соответственно, уменьшится спрос на товары и услуги, которые вырабатываются как в этой стране, так и для этой страны другими. То есть это лавинообразный процесс, который охватит очень значительную часть стран. И каждому государству уже сейчас нужно думать о том, как именно оно может стать конкурентной в новых условиях. Потому что выход из "Великой депрессии" происходит очень долго и тяжело. Переход к новому формату экономики также будет длительным, он будет касаться абсолютно всех сфер, и сейчас даже трудно сказать, как из него будут выходить", – прогнозирует Борис Кушнирук.

Подробнее о том, чего ждет МВФ от мировой экономики, читайте в специальном материале на сайте "Сегодня" – Новый прогноз МВФ: повторится ли "Великая депрессия" и что будет с Украиной

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, о том, что ведущие бизнесмены Украины готовятся бороться с мировыми кризисами:

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