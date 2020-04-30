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Кризис вынудил: Норвегия впервые за 18 лет сокращает добычу нефти

30 апреля, 13:42

Ксения Капустинская

Эта страна - последняя из крупных производителей нефти, принявших решение о сокращении добычи

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, приняла решение сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года, тем самым присоединившись к договоренностям ОПЕК+. Такое решение положительно повлияло на настроения инвесторов – цены на нефть активно растут.

Как заявила министр нефти Норвегии Тина Бру, в июне добыча нефти сократится на 250 тыс. барр./сут., и еще на 134 тыс. барр./сут. во втором полугодии 2020 года. Кроме того, Норвегия отложит на 2021 год запуск некоторых проектов по добыче.

"Таким образом, общая добыча в декабре 2020 года будет на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем первоначально планировалось компаниями. Эта мера будет действовать до конца года", – подчеркнула она.

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Это сокращение производства – первое за последние 18 лет. Норвегия – последняя из крупных производителей нефти, принявших решение о сокращении добычи нефти. К этому еще в начале апреля призывали ее и США, и члены ОПЕК.

Напомним, ранее основные экспортеры нефти – 23 страны ОПЕК+ – договорились с 1 мая снизить добычу на 9,7 млн баррелей. Впрочем, само это решение не изменило ситуацию на рынке нефти – спрос на нее критически падает из-за введенного во многих странах мира карантина. При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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нефть Норвегия ОПЕК сокращение добыча добыча нефти

Источник: Интерфакс

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