Кризиса не будет: Fitch ухудшил прогноз по мировой экономике, но сохранил оптимизм

Сложная ситуация в развивающихся странах скоро улучшится, уверены в агентстве

Фото: Getty Images

Кризиса не будет: Fitch ухудшил прогноз по мировой экономике, но сохранил оптимизм //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/626/4ee/5c86264eecafb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/626/4ee/5c86264eecafb.jpg 2019-03-21T15:46:09+02:00 Экономика Сложная ситуация в развивающихся странах скоро улучшится, уверены в агентстве

После того, как ОЭСР ухудшила прогноз роста глобальной экономики, международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело и свои предположения. Как следует и отчета агентства, повышение мирового ВВП в конце 2019 года составит 2,8%. Ранее Fitch прогнозировал рост на уровне 3,1%. При этом на 2020 год оценка роста мирового ВВП ухудшена до 2,8% с 2,9%, пишет "Дело".

"Перспективы роста глобальной экономики значительно ухудшились по сравнению с декабрем 2018 года", – отмечают аналитики.

Для экономики еврозоны перспективы роста ухудшились особенно резко. В Китае также все отчетливее наблюдаются признаки снижения экономической активности. Кроме этого, страны с развивающейся экономикой, в число которых входит и Украина, подверглись негативному воздействию резких макроэкономических изменений в Турции и Аргентине после валютного кризиса прошлым летом. Эти изменения случились на фоне ослабления роста мировой торговли в 2018 году.

Главными факторами, повлиявшими на международную торговлю, эксперты называют торговую войну между США и Китаем, а также слабый внутренний спрос в развивающихся странах.

Несмотря на резко ухудшающуюся картину роста мировой экономики, эксперты агентства пока не видят признаков наступления глобальной рецессии.

"Мы не видим приближения глобальной рецессии. Американская экономика все еще увеличивается темпами выше тренда, низкая безработица и хороший рост доходов домохозяйств поддерживают потребительские расходы, а фискальная политика ослабляется. Некоторая слабость в развивающихся странах отражает временные факторы, которые в скором времени должны пойти на убыль", — говорится в отчете Fitch.

В целом экономические прогнозы на 2019 год ухудшены для 15 из 20 стран, которые включены в отчет. Так, по сравнению с декабрьским прогнозом Fitch наиболее существенно ухудшило оценку роста экономики в текущем году для Турции — на 1,7%, Италии — на 1%, Австралии и Швейцарии — на 0,7%, Германии — на 0,6%. В общей сложности, для Еврозоны прогноз уменьшен на 0,7%. Исключением в регионе стала только Польша, ожидания роста ВВП которой были улучшены. В то же время аналитики агентства сохранили прогноз для Китая и снизили на 0,3% для США.

Напомним, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по мировой экономике и при этом предупредил о надвигающемся кризисе. Причиной снижения прогнозов стало усиление рисков и неблагоприятных факторов.

Ключевые риски обсуждали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впрочем, форум в этот раз остался без представителей стран с наиболее развитыми экономиками:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кризиса не будет: Fitch ухудшил прогноз по мировой экономике, но сохранил оптимизм". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.