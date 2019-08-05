Крупная немецкая компания начала хранить газ в Украине

В июле 2019 года ключевой игрок европейского рынка газа – немецкая компания RWE – впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", госкомпании, которая управляет газотранспортной системой (ГТС) и подземными хранилищами газа (ПХГ) в Украине.
Ранее операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины.
"Раньше RWE работала только на границе Украины, а теперь мы можем использовать украинские газовые хранилища. На сегодня RWE уже осуществил операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины, в том числе и в ПХГ в режиме "таможенный склад", - отметил представитель немецкой компании Дитрих Хоффманн.
RWE является поставщиком электроэнергии для более 20 млн потребителей и газа для 10 млн потребителей в Европе.
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Переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с европейским трейдером продолжались несколько лет.
"Мы долго работали, чтобы завоевать доверие поставщиков, и довольны достигнутыми результатами. Ведущие европейские трейдеры уже активно сотрудничают с оператором ГТС и ПХГ на прозрачных и конкурентных условиях, основанные на европейском законодательстве", – добавил директор Оператора ПХГ Богдан Максимчук.
Новости "Сегодня" сообщали, что "Укртрансгаз" заявил об открытии таможенного склада для временного хранения газа в украинских ПХГ в 2017 году.
По состоянию на начало августа 2019 года в режиме "таможенного склада" иностранные компании хранят в Украине 1,4 млрд куб. м. газа.
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