/ Фото: Укртрансгаз

Крупная немецкая компания начала хранить газ в Украине https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D1%82%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D1%82%D1%81 2019-08-05T10:37:59+03:00 Экономика RWE впервые воспользовалась услугой украинских подземных хранилищ

В июле 2019 года ключевой игрок европейского рынка газа – немецкая компания RWE – впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", госкомпании, которая управляет газотранспортной системой (ГТС) и подземными хранилищами газа (ПХГ) в Украине.

Ранее операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины.

"Раньше RWE работала только на границе Украины, а теперь мы можем использовать украинские газовые хранилища. На сегодня RWE уже осуществил операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины, в том числе и в ПХГ в режиме "таможенный склад", - отметил представитель немецкой компании Дитрих Хоффманн.

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RWE является поставщиком электроэнергии для более 20 млн потребителей и газа для 10 млн потребителей в Европе.

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Переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с европейским трейдером продолжались несколько лет.

"Мы долго работали, чтобы завоевать доверие поставщиков, и довольны достигнутыми результатами. Ведущие европейские трейдеры уже активно сотрудничают с оператором ГТС и ПХГ на прозрачных и конкурентных условиях, основанные на европейском законодательстве", – добавил директор Оператора ПХГ Богдан Максимчук.

Новости "Сегодня" сообщали, что "Укртрансгаз" заявил об открытии таможенного склада для временного хранения газа в украинских ПХГ в 2017 году.

По состоянию на начало августа 2019 года в режиме "таможенного склада" иностранные компании хранят в Украине 1,4 млрд куб. м. газа.

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