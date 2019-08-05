Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Крупная немецкая компания начала хранить газ в Украине

Сегодня, 10:37

RWE впервые воспользовалась услугой украинских подземных хранилищ

/ Фото: Укртрансгаз

Крупная немецкая компания начала хранить газ в Украине https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D1%82%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D1%82%D1%81 Экономика RWE впервые воспользовалась услугой украинских подземных хранилищ

В июле 2019 года ключевой игрок европейского рынка газа – немецкая компания RWE – впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", госкомпании, которая управляет газотранспортной системой (ГТС) и подземными хранилищами газа (ПХГ) в Украине.

Ранее операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины.

"Раньше RWE работала только на границе Украины, а теперь мы можем использовать украинские газовые хранилища. На сегодня RWE уже осуществил операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины, в том числе и в ПХГ в режиме "таможенный склад", - отметил представитель немецкой компании Дитрих Хоффманн.

Реклама

RWE является поставщиком электроэнергии для более 20 млн потребителей и газа для 10 млн потребителей в Европе.

Читайте также: Подготовка к отопительному сезону: сколько Украина закачала газа в июле

В тренде
Жертвы Быковни, непогода в Украине и лесные пожары в России: топ-темы дня

Переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с европейским трейдером продолжались несколько лет.

"Мы долго работали, чтобы завоевать доверие поставщиков, и довольны достигнутыми результатами. Ведущие европейские трейдеры уже активно сотрудничают с оператором ГТС и ПХГ на прозрачных и конкурентных условиях, основанные на европейском законодательстве", – добавил директор Оператора ПХГ Богдан Максимчук.

Новости "Сегодня" сообщали, что "Укртрансгаз" заявил об открытии таможенного склада для временного хранения газа в украинских ПХГ в 2017 году.

По состоянию на начало августа 2019 года в режиме "таможенного склада" иностранные компании хранят в Украине 1,4 млрд куб. м. газа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

хранение ГТС трейдеры Укртрансгаз RWE ПХГ хранилища газовые хранилища

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Зеленский подписал закон, который изменит жизнь украинцев
Зеленский подписал закон, который изменит жизнь украинцев
​Продукты, которые сделают тебя красивее
​Продукты, которые сделают тебя красивее
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Продукты и элементы для роста волос
Продукты и элементы для роста волос

Популярные статьи

Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды Зеленского
На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды ЗеленскогоЭкономика
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсий
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсийЭкономика
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцев
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцевЭкономика

Новости партнеров

Top Best Movies Since 1982
Top Best Movies Since 1982
10 Simple Product Ideas That Made Their Creators Millionaires
10 Simple Product Ideas That Made Their Creators Millionaires
18 Beautiful Cities That Are Tourist Magnets
18 Beautiful Cities That Are Tourist Magnets
This Is Probably The Happiest Dog On Instagram
This Is Probably The Happiest Dog On Instagram
10 Flawless Asian Beauties On The Big Screen
10 Flawless Asian Beauties On The Big Screen