"Крупнейшее размещение года": Минфин пополнил госбюджет с помощью ОВГЗ

Об итогах аукционов, которые состоялись во вторник, сообщила Маркарова

Фото: Pixabay

Министерство финансов Украины 16 июля привлекло 33,3 млрд гривен в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), тогда как по итогам января-июня 2019 года размер привлеченных средств на аукционах ОВГЗ составил 185,6 млрд гривен.

Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Крупнейшее размещение года! 33,3 млрд гривен в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнях и 1 млрд в долларах США, и при этом стоимость ставки доходности снижена по всем инструментам, а особенно по трехмесячным ОВГЗ в гривне – 17,0% (снижение на 24 базисных пункта), по однолетним ОВГЗ в долларах США – 6,5% (снижение на 50 б.п.), по двухлетним ОВГЗ в долларах США – 7% (снижение на 50 б.п.)", – сообщила она.

Данные: Министерство финансов Украины / Facebook

Ранее в Минфине отмечали, что значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ, прежде всего, связано с активным участием нерезидентов, увеличивших свой портфель за шесть месяцев более чем в девять раз – с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн. А способствовали этому макроэкономическая стабильность и присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

Новости "Сегодня" сообщали, что Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети 27 мая, он был подключен через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Подробнее читайте в статье "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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