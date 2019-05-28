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Названы крупнейшие налогоплательщики Украины: Нафтогаз, SCM, Укрзализныця

28 мая, 11:27

ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов в 2018 году заплатил в бюджет Украины 227 млрд грн

Фото: Pixabay

"Нафтогаз Украины", SCM, группа "Приват", Укрзализныця, Энергоатом и АТБ-Маркет –крупнейшие финансово-промышленные группы по объемам налоговых платежей.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные ГФС и Госказначейства.

"Это "фундамент" украинских госфинансов, эти компании обеспечивают значительную долю доходов госбюджета Украины", – отмечается в статье.

ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов в 2018 году заплатил в бюджет Украины 227 млрд грн. Это около 40% налоговых поступлений в доходную часть госбюджета.

Компании Рината Ахметова не попадают в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков, но вместе они дают 90,2 млрд грн или 22,6% всех налоговых доходов бюджета, следует из статистики ГФС за 2018 год.  Столько налогов генерирует только НАК Нафтогаз, который владеет еще одним крупнейшим плательщиком – Укргаздобычей.

В структуре SCM примерно одинаковые суммы платят ее металлургическое подразделение – Метинвест и энергетическое – ДТЭК.

Укрзализныця владеет региональными железными дорогами. Группа АТБ-Маркет – сетью одноименных супермаркетов, кондфабрикой "Квитень" и мясной фабрикой "Фаворит", отмечается в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подсчитали поступления от единого социального взноса.

Подробнее о едином соцвзносе читайте в статье "Сегодня": Большая разборка: что такое ЕСВ и кому он нужен.

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Тег налоги, Укрзализныця, налогоплательщики, приват, SCM

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