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Крупнейший импортер дизтоплива в Украину прекращает поставки из России

25 июля, 13:59

В Wexler заявили, что занимаются диверсификацией источников и способов поставок

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Крупнейший оператор продаж дизельного топлива (ДТ), поставляемого в Украину трубопроводным транспортом, Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки ДТ из России. Об этом сообщается 25 июля на странице компании в Facebook.

Решение принято в связи с постановлением Кабинета министров Украины № 624 о спецпошлинах на отдельные российские товары, ввозимые на таможенную территорию Украины. Согласно документу, с августа на импорт ДТ устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75%, а с октября – 4%.

"Дополнительная спецпошлина делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", – объяснили в группе.

Пресс-служба добавила, что для удовлетворения спроса Wexler активно занимается диверсификацией источников и способов поставок.

Новости "Сегодня" сообщали, что решение ввести спецпошлины на импорт российского ДТ и сжиженного газа Кабмин принял 18 июля. При этом на поставки сжиженного газа она будет составлять 1,75% с августа и 3% – с октября.

По мнению аналитиков, данное решение не повлияет на конечных потребителей на АЗС. Подробнее читайте в статье "Сегодня" – Газ и дизель в Украине могут подешеветь, несмотря на пошлины: озвучен прогноз.

Кроме того, 15 мая 2019 года Кабмин принял еще одно постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа. Исключение составит "чувствительный" импорт.


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Тег Кабмин, Россия, дизель, спецпошлины, дизельное топливо, Wexler

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Источник:

Сегодня

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