Крупные госкомпании лишились льгот по дивидендам: Маркарова объяснила почему

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Шесть государственных компаний, в том числе АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), лишились льгот по уплате дивидендов по итогам 2018 года, в частности из-за провала инвестпрограмм. Об этом в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Относительно отмены для шести компаний льгот, которые им предоставили, то льготы эти предоставлялись предыдущим Кабмином под несколько требований: 1) не занижение общей суммы уплаты; 2) для некоторой инвестиционной программы развития. Так как оба условия не были выполнены, то льготы отменили", – написала министр.

При этом Маркарова уточнила, что решение касается шести компаний, все остальные компании должны были выплатить дивиденды вовремя, но этого не сделали.

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Ранее сообщалось, Кабинет министров утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и Объединенной горно-химической компании (ОГХК) в размере 90% от прибыли вместо 30%.

Постановление Кабмина №1015 от 4 декабря 2019 года опубликовано на Правительственном портале.

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В частности, документом внесены изменения в постановление № 364 от 24 апреля "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства".

Это означает, что сниженный норматив перечисления прибыли в размере 30% для "Укргидроэнерго", "Укрзализныци" и ОГХК отменен. Таким образом, для этих предприятий норма отчислений составит 90%.

Норма о перечислении 30% прибыли осталась только для Ощадбанка.

Ранее в правительстве прокомментировали приостановку выплат по незащищенным статьям бюджета.

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