Кто хочет уничтожить "зеленую" энергетику в Украине

Украине угрожает около 170 исков в международные суды и потеря в итоге 250 млрд гривен, так как иски на 99% заведомо проигрышные – за нарушение государством условий договора. Заметим, 250 млрд грн – это примерно четверть госбюджета страны. Такая перспектива вероятна, если народные депутаты не примут законопроект №3658 о поддержке производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии – ВИЭ. Компании-инвесторы уже заявили: не будет закона – будут суды.

Миллиардные долги государства

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Сейчас производители электроэнергии из ВИЭ переживают нелегкие времена – государство Украина, которое гарантировало возврат инвестиций и гарантированную покупку выработанной "зеленой" экологически чистой энергии, задолжало им десятки миллиардов гривен.

Задолжало за уже проданную электроэнергию, своевременная оплата которой гарантировалась: для этого даже была создана специальная госструктура с говорящим названием "Гарантированный покупатель". Но покупатель, увы, оказался некредитоспособным – его долги перед ВИЭ-производителями достигли 19 млрд грн.

Производители "зеленой" энергии пошли навстречу проблемам властей – был подписан меморандум, который снижает тарифы на продажу выработанных ими киловатт-часов. Для солнечных электростанций уменьшение тарифов составит 15%, для ветровых – 7,5%. Также будут ограничены сроки ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу.

Правительство обязуется:

принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашения имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации;

утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечить проведение аукционов по распределению таких квот.

Депутатский "спам" мешает принятию компромиссного закона

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Теперь эти нормы надо зафиксировать в законе, для чего в Раду и был подан законопроект №3658, принятый 3 июля в первом чтении. Он предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

Казалось бы, все в порядке. Но нашлись народные избранники, которые злоупотребили своим правом на внесение поправок в законопроект. Немногочисленная "группа товарищей", которых считают людьми, зависимыми от двух известных украинских олигархов, зарегистрировала более 1300 правок, без рассмотрения которых закон нельзя принять.

По мнению специалистов энергорынка, в основном это законодательный спам, но есть и такие правки, которые сделают невозможным ведение бизнеса и приведут к банкротству производителей ВИЭ-энергии.

Например, депутаты фракции "За будущее" предлагают поправки по снижению тарифа на 40-50%, что автоматически делает ВИЭ-производство невыгодным. Интересно, что одновременно появились желающие… выкупить этот бизнес.

"Сидеть, сложа руки, не будем!"

Производители "зеленой" энергии активно отстаивают свои права. Так, 17 июля они вышли на митинг под Верховную Раду и Офис президента, протестуя против рисков срыва принятия законопроекта 3658 во втором чтении. В итоге голосование по законопроекту перенесли на 21 июля.

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Инвестор и соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный уверен: некоторые парламентарии срывают принятие законопроекта, дабы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.

По словам Игоря Тынного, он видел выступление нардепа Игоря Палицы, где тот прямо говорил, что либо государство, либо частные компании должны выкупать бизнес у тех, кто не доволен новыми условиями на рынке зеленой энергетики.

"То есть выглядит это следующим образом: в одностороннем порядке пытаются нас обанкротить, не только через долги, а через постоянные угрозы, персональное давление. Это абсолютно целенаправленная акция по уничтожению возобновляемой энергетики, – говорит Игорь Тынный. – Будем судиться, будем доказывать свою правоту, бороться будем. Это большие затраты, это несколько лет судов. Однако выигрыш почти гарантирован, поскольку сделали все, чтобы это выглядело, как исключительно политически мотивированная история, где друзьям – все, а врагам – плохие законы".

Ранее другие инвесторы также заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи.

Что говорят власти

Глава Кабмина Денис Шмыгаль отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, прописанных в меморандуме. По его словам, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что срыв голосования за законопроект №3658 поставит под угрозу дальнейшие иностранные инвестиции в Украину.

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Наконец, Центр Разумкова выражает поддержку законопроекта №3658.

"Настаиваем на принятии в парламенте, поскольку это сохранит репутацию Украины как инвестиционно привлекательного государства, а также позволит избежать колоссальных убытков из-за решения инвестиционных арбитражей", – говорится в его сообщении.

По подсчетам экспертов Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигнуть 250 млрд грн.

Мировая общественность

То, что инвесторы отвернутся от нашей страны, если принятие законопроекта 3658 будет сорвано, очевидно, ибо конфликт уже вышел за рамки Украины.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспокоен текущей ситуацией в украинском секторе возобновляемой энергии, когда возможен срыв принятия во втором чтении законопроекта №3658 о поддержке "зеленой" энергетики в Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка 16 июля.

"В настоящее время Верховная Рада рассматривает законопроект №3658, основанный на меморандуме. ЕБРР настоятельно призывает все заинтересованные стороны сохранить этот успех", – заявляет банк.

ЕБРР отмечает, что консенснусное решение позволит снизить стоимость возобновляемой электроэнергии для потребителей, а также продемонстрировать устойчивость и стабильность украинской инвестиционной среды.



В начале июля Конгрессмены США призвали президента Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

Секретариат Энергетического сообщества также положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику и подготовку законопроекта №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем зеленой энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины в законопроект не должны вноситься какие-то дополнительные изменения, и Рада должна его принять до ухода на каникулы.

Итоги

Кажется, аргументов за скорейшее принятие компромиссного законопроекта 3658 достаточно. У парламентариев есть все, чтобы услышать, как голос инвесторов в возобновляемую энергетику, так и голос мирового сообщества и принять правильное решение. Оно очевидно.

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