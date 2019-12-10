Кто не получит пенсию в 60 лет: правила на 2020 год

Если к 60 годам украинец не имеет необходимого стажа, ему придется проработать еще минимум три года

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В Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и пенсионного возраста для женщин. Они увеличиваются, начиная с 2018 года, и так будет продолжаться до 2028 года. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, если окажется, что по достижении 60 лет человек не имеет необходимого стажа (в 2019 году – 26 лет, в 2020-м – 27 лет), ему придется проработать еще минимум три года. Когда исполнится 63, пенсия может быть начислена при гораздо меньшем официальном трудовом стаже. Скажем, те, кому 63 года исполнилось в 2019 году, могут получить пенсию по возрасту при наличии страхового стажа 16 лет и больше.

Те, кому исполнится 63 в 2020-м, должны будут иметь стаж не менее 17 лет, в 2021-м – не менее 18 лет, в 2022-м – от 19 лет стажа. Ну, а те, кому в 2020 году только исполнится 60, смогут пойти на пенсию в 2023 году, если к тому моменту их страховой стаж будет составлять не менее 20 лет.

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Если же и к 63 годам не удастся накопить необходимый официальный стаж, есть вариант получить пенсию по возрасту в 65 лет при наличии стажа официальной работы не менее 15 лет.

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Тем, кому не удастся "насобирать" официальный стаж даже к 65 годам, придется работать и дальше. Или обратиться в органы соцобеспечения для назначения социальной помощи. Если других доходов у человека нет, размер социальной помощи будет равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Пенсии-2020: как изменятся требования к стажу и размер выплат

Напомним, ранее сообщалось, что средний размер пенсий в Украине в октябре 2019 года составил 3019,62 гривни. Таким образом, с начала года пенсии выросли в среднем на 374 гривни, или на 14,1%.

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