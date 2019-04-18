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Кто получает самые высокие зарплаты в Киеве: центр занятости раскрыл данные

Сегодня, 16:32

В ТОП попали не только айтишники и маркетологи


Пока рынок труда Украины перешел в режим заморозки перед вторым туром выборов, киевский центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех.

На первом месте, традиционно, IT-шники. Их средние зарплаты составляют не меньше 35 тысяч гривен. Пресс-секретари получают в среднем на 10 тысяч меньше – около 25 тысяч гривен. Неплохие заработки также у маркетологов и монтажников-высотников – 24,5 тысячи и 15,5 тысячи гривен соответственно.

Напомним, средняя зарплата в Киеве достигает 14,5 тысячи гривен. Это на пять тысяч больше, чем в среднем по стране (9429 гривен).

При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10,5 тысячи гривен:

В свою очередь, министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тыс. грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. 

При этом "Сегодня" выяснили, какие ниши европейского и американского бизнеса занимают украинцы. Ведь украинские работники не отстают в поисках трудоустройства за рубежом. Они уже давно освоили международный рынок труда как специалисты высокого уровня. 

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Тег зарплата, зарплаты, трудоустройство, средняя зарплата, рынок труда

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Сегодня

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