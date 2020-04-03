Кто получил право зарабатывать в кризис: подробности

Кабинет министров ввел новые ограничения для украинцев в рамках карантина. Так, правительство запретило до 24 апреля работу ряда предприятий. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства.
В частности, запрещена работа предприятий, которая предусматривает прием посетителей: ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.
Исключение сделали для магазинов, которые торгуют:
- продуктами питания;
- топливом;
- деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
- средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации;
- ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами;
- семенами и посадочным материалом;
- суточным молодняком домашней птицы;
- средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и т.д.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в социальных сетях киевляне активно обсуждают возможность остановки лифтов в высотных домах Киева. Якобы их могут остановить, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, на днях Кабинет министров ввел новые ограничения для украинцев в рамках карантина. Теперь, среди прочего, с 6 апреля более двух человек не смогут собраться вместе на улице.
А пока украинцам стоит позаботиться о наличии продуктов, которые содержат витамин D. Ведь именно его недостаток будет ощущаться после длительной самоизоляции и карантина.
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