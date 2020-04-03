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Кто получил право зарабатывать в кризис: подробности

3 апреля, 15:18

Виктория Подолянец

Работа предприятий, которая предусматривает прием посетителей, запрещена до 24 апреля

Кабинет министров ввел новые ограничения для украинцев в рамках карантина. Так, правительство запретило до 24 апреля работу ряда предприятий. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства.

В частности, запрещена работа предприятий, которая предусматривает прием посетителей: ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

Исключение сделали для магазинов, которые торгуют:

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  • продуктами питания;
  • топливом;
  • деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
  • средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации;
  • ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами;
  • семенами и посадочным материалом;
  • суточным молодняком домашней птицы;
  • средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и т.д.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в социальных сетях киевляне активно обсуждают возможность остановки лифтов в высотных домах Киева. Якобы их могут остановить, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

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Напомним, на днях Кабинет министров ввел новые ограничения для украинцев в рамках карантина. Теперь, среди прочего, с 6 апреля более двух человек не смогут собраться вместе на улице.

А пока украинцам стоит позаботиться о наличии продуктов, которые содержат витамин D. Ведь именно его недостаток будет ощущаться после длительной самоизоляции и карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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торговля правительство эпидемия карантин магазины товары первой необходимости

Источник: Сегодня

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