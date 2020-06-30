Стало известно, кто поставлял газ в Европу, пока ремонтировали "Турецкий поток"

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), в которую собираются инвестировать миллиарды, в южном направлении в июне вырос на 50% по сравнению с маем и в четыре раза по сравнению с апрелем из-за остановки на ремонт газопровода "Турецкий поток", принадлежащего российскому "Газпрому". Об этом рассказали в пресс-службе компании "Оператор ГТС Украины".

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"С 23 по 28 июня новый газопровод "Турецкий поток" был полностью остановлен (это технологическая особенность таких подводных газопроводов) для проведения плановых ремонтных работ. Но для европейских потребителей поставки газа не прерывались, так как на помощь пришла украинская ГТС", – отметили в компании.

Там добавили, что в июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины вырос до 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в четыре раза больше, чем в апреле. В период остановки "Турпотока" средний режим прокачки по трансбалканскому направлению (ГИС "Орловка") увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки.

"Это в очередной раз подтверждает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система магистральных газопроводов делает ее гибкой, в отличие от "Турецкого потока" или любого другого обходного газопровода", – пояснили в пресс-службе.

С начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", "Газпром" фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балканы. А зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона могут быть приостановлены.

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Проложенный по дну Черного моря газопровод "Турецкий поток" принадлежит российскому "Газпрому" и предназначен для транспортировки газа из России в Турцию, страны Южной и Юго-Восточной Европы в обход Украины. Его строительство началось в 2017 году, а первые поставки газа были осуществлены в январе 2020 года. Проектная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м в год (две нитки по 15,75 куб. м), что полностью замещает южный маршрут украинской ГТС (30 млрд куб. м год).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пока Украина готовит серьезные инвестиции в газотранспортную систему (ГТС), транзит газа через территорию страны сокращается. Так, в январе-мае 2020 года объемы прокачки сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20 млрд кубометров.

Напомним, недавно стало известно, что в кабалу "Газпрома" попали частные турецкие компании. Они по итогам 2019 года оказались должны "Газпрому" около 2 млрд долларов за невыборку минимальных контрактных объемов топлива. Турецкие операторы выбрали менее 15% от согласованного контрактного объема в 10 млрд кубометров, поставляемого с условием "бери или плати". Однако схема "Газпрома" по наращиванию долга за газ сбоит уже не только в Европе. Долги турецких компаний придется обсуждать на правительственном уровне.

Напомним, что ранее в этом месяце американские сенаторы внесли на рассмотрение Сената США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2", что очень встревожило Германию.

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