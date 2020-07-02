Нарушает каждый четвертый: Ляшко рассказал о проверках соблюдения правил карантина

Во время проверок Госпродпотребслужба выявила, что каждый четвертый объект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы. Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина".

Реклама

"За предыдущую неделю Госпродпотребслужба провела 37 тыс. проверок, из них на каждом четвертом объекте выявлены нарушения противоэпидемических норм, в частности соблюдения карантинных условий. Это свидетельствует, что 9122 объекта стали потенциальным источником возможного распространения коронавирусной болезни", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться в Украине – 1 июля заболели еще 889 человек.

В тренде Переломная неделя: как изменятся цены на автогаз для украинцев

В Минздраве сообщали, что к ослаблению карантина не готовы следующие регионы: Киев и Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковска, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Также сайт "Сегодня" писал, за какие нарушения карантина наказывают украинцев.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама