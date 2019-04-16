Кто возглавит Налоговую и Таможенную службы: итоги нового этапа конкурсов
На каждую должность осталось по три претендента
По итогам второго этапа конкуров на руководителей Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб, который состоялся сегодня, 16 апреля, осталось по три кандидата на каждую должность.
Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов на странице в Facebook.
"Пять претендентов на кресло главы ГНС и шесть – на руководителя ГТС сдавали тесты на знание законодательства и решали ситуационные задачи", – сообщили в Минфине.
Согласно сообщению, кандидаты на должность главы ГНС:
- заместитель министра финансов Сергей Верланов;
- заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов;
- исполнительный директор "Стандарт-аудита" Дмитрий Алексеенко.
Кандидаты на должность главы ГТС:
- первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
- проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;
- руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.
Окончательный этап конкурсов состоится в 10:00 23 апреля.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.
В начале апреля были названы претенденты – по семь человек на каждую должность. 16 апреля издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на источники, что по итогам конкурсов ГНС и ГТС возглавят Верланов и Нефьодов соответственно.
В то же время Минфин проинформировал, что 12 апреля Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Роману Насирову в приостановке конкурсов на руководителей ГНС и ГТС. При этом Нефьодов 16 апреля сообщил, что народный депутат Андрей Антонищак также подал иск об отмене конкурса.
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