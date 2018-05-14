Кубив показал, как и чем Украина торгует с Польшей

Сегодня, 12:45

Товарооборот между странами заметно увеличился и продолжает расти

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Польша является главным торговым партнером Украины среди стран Центральной и Восточной Европы и четвертым по значимости торговым партнером Киева в мире. Об этом заявил глава Минэкономразвития Украины Степан Кубив во время визита в Польшу, где начинается 10-й Европейский экономический конгресс.

"Будем обсуждать перспективы развития европейской экономики, торговли ЕС – Украина, Польша – Украина", – анонсировал Кубив на своей странице в Facebook.

По словам Кубива, в 2017 году объем двусторонней торговли товарами между Украиной и Польшей составил  6,2 млрд долларов, увеличившись на 26,2% по сравнению с 2016 годом.

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"В этом (2018 – Ред.) году показатели продолжают расти. За два месяца 2018 года товарооборот между Украиной и Польшей составил 1,6 млрд долларов, то есть увеличился более чем 28% или на 236 млн долларов, по сравнению с тем же периодом 2017 года", – указал Кубив.

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Напомним, на днях президент Украины Петр Порошенко сообщал, что товарооборот Украины и Словении заметно оживился. По словам главы государства, словенский бизнес довольно активно инвестирует в украинские проекты.

Кроме того, Украина и Беларусь увеличили товарооборот на 20%Только за два месяца 2018 года Беларусь нарастила экспорт в Украину на 29%, не считая нефтепродуктов и удобрений.
экспорт, Польша, Украина, внешняя торговля, товарооборот, Минэкономразвития
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