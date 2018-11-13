Куда поехать на Новый год: эксперты назвали цены на путевки

Настала пора ловить скидки на авиарейсы и планировать новогодний отдых. Как рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич, по сравнению с прошлым годом, путешествия в популярный среди украинцев Египет подорожали на 20-25%, пишет УНН.

"Наиболее популярным направлением круглый год является Египет – по нему цена повысилась на 20-25% уже по сравнению с прошлым годом", - отметил Рудич и посоветовал не рассчитывать на "горящие" туры, поскольку цена на отдых в Египте может даже повыситься в связи с ожиданием открытия рейсов из РФ.

Также, по словам эксперта, популярны зимой и на Новый год поездки ОАЭ, Доминикану, Вьетнам, Индию, Таиланд. Туры в эти страны стали немного дешевле, чем в прошлом году, поскольку появилось несколько чартерных рейсов в этих направлениях.

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Цены на горнолыжных курортах в Европе остались на том же уровне, что и в прошлом году, однако этот вид отдыха достаточно "специфический", поскольку зависит от наличия снега. По словам директора одной из турфирм Татьяны Сидоришиной, экскурсионные туры в Европу тоже довольно популярны среди украинцев. Причем из-за появления лоукостеров туристы отказываются от автобусных туров.

Экскурсионный тур в ЕС на автобусе в новогодние праздники стоит в среднем 200 евро с человека (на 3-4 дня с экскурсиями и проживанием в гостиницах), а цена на авиатур с аналогичными условиями достигает 300 евро.

Отдых в Египте будет стоить не менее 400 долларов с человека, однако в эту сумму входит еще и питание. Цены на отдых в экзотических странах превышают 1000 долларов с человека. В то же время отдохнуть на горнолыжных курортах, в частности Андорры, на Новый год можно за 500 евро с человека (неделя отдыха).

При этом директор Центра развития туризма Владимир Царук добавил, что сейчас украинцы активно бронируют отдых на курортах карпатского региона, несмотря на то, что в этом году проживание в гостиницах и частных домах подорожало примерно на 10%, а на новогодние праздники – до 15% по сравнению с прошлым годом. Также многие туристы едут на Новый год в Одессу и Чернигов – из-за интересной экскурсионной программы.

Ранее эксперты назвали самые доступные направления для путешествий в Новый год: