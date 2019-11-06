Куда поехать на Новый год: названы цены по самым популярным направлениям

Новогодний ажиотаж уже начался - украинцы бронируют туры к южным морям и на лыжные курорты

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Несмотря на второе бабье лето и рекордное тепло, новогодний ажиотаж на туристические направления уже захлестывает украинцев. Лучшие отели в Карпатах и Одессе уже забронированы. Остались лишь очень дорогие или отдаленные от горнолыжных курортов, отмечают в Центре развития туризма в Украине. При этом больше всего желающих отдохнуть хотят поехать именно на запад страны. Куда еще можно отправиться на праздники и как сэкономить на туре, выясняли новости "Сегодня".

Киевлянка Александра Мамонова воплотит заветную мечту всей жизни – встретить Новый год на жарком пляже. Грядущие праздники они с мужем проведут на Филиппинах. Роскошную виллу на берегу океана арендовали за 400 долларов. Авиабилеты для новогоднего путешествия приобрели еще в июне.

"Мы всегда любим планировать путешествия заранее. Так приятнее для кармана. Мы покупали билеты летом за 800 долларов. Сейчас, я смотрела, такие билеты обойдутся в 1100 долларов на человека", – рассказывает Александра.

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Раннее бронирование дает скидку до 20% от цены билета или путевки, говорят турагенты. Заказывать новогодний тур следует за полгода. Ведь чем ближе к праздникам, тем меньше предложений, которые к тому же продолжают дорожать.

"Не надо думать, что в последний момент появятся какие-то хорошие предложения. На Новый год, на Рождество, как правило, горящих туров нет, все хотят уехать, это высокий сезон", – отмечает владелец туристического агентства Игорь Захаренко.

Популярное направление во время новогодних праздников – Египет. Недельный отдых в пятизвездочном отеле стартует от 700 долларов для одного человека. Для больших кошельков Арабские Эмираты – от 900 долларов.

А любителям снега и гор будет интересно в Словакии. Стоимость тура – 400 "зеленых". Примерно во столько же обойдется тур в Грузию – от 350 долларов.

Но большинство украинцев по-прежнему планируют встретить Новый год в Карпатах. Средняя стоимость четырехдневного тура – 5000 гривен.

Перед тем, как выбирать тур, обратите внимание на количество услуг, которые он включает, чтобы потом не доплачивать.

Подробнее о том, как подешевле снять жилье, читайте на сайте "Сегодня" – Бронируем жилье на праздники: как сэкономить и где найти лучший вариант

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